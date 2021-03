A los soldados de Malvinas ya no sólo los conoce Dios

https://mundo.sputniknews.com/20210331/a-los-soldados-de-malvinas-ya-no-solo-los-conoce-dios-1110676924.html

Son cientos de personas que aún no pudieron identificar los restos de sus afectos, sepultados sin identificación en las islas, y que gracias a un acuerdo entre las partes —el único desde que Argentina pelea en forma diplomática por la restitución del archipiélago— hoy pueden despedirlos.El tema recobra vigencia en vísperas del 2 de abril, cuando se conmemora en este país sudamericano Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de las Malvinas.La guerra duró de abril a julio. Sin embargo, y durante décadas, 122 cuerpos enterrados en el cementerio de Darwin no pudieron ser identificados. A ellos se los llamó "Soldados Argentinos sólo conocidos por Dios" y no necesitan repatriación, porque ya están en su patria.En 2017, más de 80 familias de los soldados identificaron cuerpos enterrados en las islas y recuperan sus objetos, gracias al trabajo del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), que sentó a las partes, abrió las tumbas y contrastó los restos con el material genético de 107 familiares.En poco menos de dos meses, la Cruz Roja exhumó 122 cuerpos enterrados en 121 tumbas, de las 230 que conforman el cementerio de Darwin, a 88 kilómetros de Puerto Argentino (Puerto Stanley para los ingleses), en la isla Soledad.Los perfiles fueron analizados en Ginebra, y el resultado fue la identificación de 88 personas. De esa primera etapa, todavía faltan siete identidades por conocer.Documentos, cartas, chapas y objetos de uso cotidiano como relojes, alianzas y cadenitas son algunas de las pertenencias de los soldados argentinos caídos en la guerra de Malvinas (Falklands para los ingleses) que fueron encontradas en el cementerio de Darwin y que colaboraron con la identificación.Muchas de las familias, al principio, desconfiaban del acuerdo entre Argentina, Gran Bretaña y la Cruz Roja: "Teníamos miedo, muchos fantasmas plantados en la cabeza y desconfianza con que haya un mal manejo con los restos", aclara Araujo. Lo que temían era que los trasladaran de las islas al continente."Ahora estamos muy contentos, porque gracias a dios todo salió bien y esto trajo mucha paz a muchas familias", agrega.Hito de soberaníaLa construcción y organización del cementerio de Darwin fue llevada a cabo por el coronel británico Geoffrey Cardozo. Los primeros cuerpos que se enterraron allí, con honores militares y una ceremonia cristiana, fueron los soldados que cayeron en la batalla de Pradera del Ganso, librada entre el 27 y 29 de mayo.Luego, se utilizó para sepultar a muchos de los 649 soldados argentinos que murieron en el conflicto bélico.Con los años, el lugar señalado con un cartel en inglés que dice Argentine Cemetery se transformó en una embajada del dolor y el honor argentino en el territorio perdido. Para casi todos, esa es tierra argentina, por eso es un error hablar de repatriación.También lo es señalarlos como NN, como se hace habitualmente, dado que en 1998 todos ellos fueron declarados "héroes nacionales".Los gobiernos de Argentina y el Reino Unido firmaron el pasado 18 de marzo, en la sede del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en Ginebra, Suiza, un nuevo acuerdo para identificar restos de soldados argentinos enterrados en una tumba múltiple."Destacamos la política de Estado que mantuvo la Argentina desde 2012 y que ya permitió, después de muchos años de espera, que 115 familias puedan identificar y homenajear a sus seres queridos que dieron la vida por recuperar el ejercicio de la soberanía en las islas Malvinas", escribió en su cuenta de Twitter el secretario de Malvinas, Antártida, y Atlántico Sur de la Cancillería, Daniel Filmus.La propia Cancillería informó que los trabajos, que se realizarían entre finales de julio y principios de agosto, serán en un sector del cementerio que había sido excluido del ámbito de aplicación del Plan de Proyecto Humanitario llevado a cabo en 2017, por no tratarse de una tumba anónima.Se trata de la sepultura conocida como C1.10 en la que, por error de la Fuerza Aérea Argentina, se consignaba como ocupantes al 1er Alférez de la Gendarmería Nacional Julio Ricardo Sánchez y los soldados de la Fuerza Aérea Héctor Aguirre, Luis Sevilla y Mario Luna.No obstante, tras recabar muestras de ADN de los familiares de los tres soldados, en 2018 se comprobó que sus restos se encontraban en tres tumbas individuales con la nomenclatura "Soldado Argentino solo conocido por Dios", por lo que es necesario esclarecer la verdadera identidad.Todavía no saben los familiares si podrán viajar a las islas este año, luego de suspenderse un vuelo por culpa de la pandemia de coronavirus, en octubre pasado. Lo que sí saben, es que la memoria se completa con verdad y esperan que la verdad, algún día, se concrete con la justicia de volver a plantar en las islas Malvinas una bandera argentina.

