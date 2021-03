https://mundo.sputniknews.com/20210330/yo-mate-a-mi-madre-la-frase-de-xuxa-que-desconcierta-las-redes-1110635520.html

"Yo maté a mi madre": la frase de Xuxa que desconcierta las redes

"Yo maté a mi madre": la frase de Xuxa que desconcierta las redes

La cantante y actriz brasileña María Da Graca Meneghel, más conocida como Xuxa, y recordada como presentadora de televisión para niños, no ha parado de ser

La cantante y actriz brasileña María Da Graca Meneghel, más conocida como Xuxa, y recordada como presentadora de televisión para niños, no ha parado de ser noticia durante los últimos días, y no precisamente por los mejores motivos. Durante un evento virtual en vivo sobre los derechos de los animales junto al representante de la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro Tiago Azevedo, Xuxa dio una polémica opinión acerca de los testeos animales que se hacen de los fármacos, vacunas, shampoo y maquillaje. "Tengo un pensamiento que puede parecer muy malo para alguna gente, que puede parecer inhumano. En mi opinión, creo que hay mucha gente que ha hecho muchas cosas malas, que están ahí, pagando sus errores para siempre en la cárcel, y que podrían ayudar en estos casos, para experimentos, ¿sabes? Creo que, al menos, servirían para algo. Para salvar vidas, con la medicina, con todo", aseguró en esa oportunidad."Ahora vendrán los defensores de los derechos humanos y dirán que no, que con ellos no se pueden utilizar. Pero si ya está probado que son personas que van a vivir 60 años en prisión, 50 años en prisión, y van a morir allí, yo creo que podrían usar un poco de su vida para ayudar a algunas personas, probando medicinas y vacunas, probando todo para ver si funcionan. Esa es mi opinión. Ya que esos presos van a tener que morir en la cárcel, que por lo menos sirvan para ayudar en algo", añadió.Rápidamente, muchos de sus seguidores en redes sociales condenaron las palabras de la artista. Pero eso no fue todo. Ese mismo fin de semana, Xuxa subió a su Instagram un video en el que aseguraba algo terrible. "Hola, mi nombre es Xuxa Meneghel. Yo salí, fui a la playa y me encontré con amigas y después me fui a una fiesta. De ahí volví a casa. Mi mamá estaba acostada. El nombre de ella es Alda, Alda Meneghel. Yo llegué, la abracé y la besé. Así ella se contagió de COVID-19. Yo maté a mi madre pronunció. Segundos más tarde, aclara que la historia no es real, y que se trata de una campaña de concientización frente a la pandemia de COVID-19. La frase fue aplaudida por muchos y repudiada por otros. Horas después, Xuxa borró el video del evento de animales de su cuenta de Instagram y se disculpó por las palabras acerca de las personas privadas de libertad. Y tú, ¿qué opinas?

