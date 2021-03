https://mundo.sputniknews.com/20210330/voto-tras-voto-el-mas-boliviano-consolida-mayoria-y-la-oposicion-sigue-dispersa-1110633840.html

Voto tras voto, el MAS boliviano consolida mayoría y la oposición sigue dispersa

Carlos A. Quiroga La Paz, 30 mar (Sputnik).- Normalmente, en deportes o en política, para ganar hay que competir. Esto lo celebra Evo Morales en nombre de la

En menos de un año y medio, el Movimiento Al Socialismo (MAS) de Morales ha ganado por amplio margen tres procesos electorales que lo confirman como el partido más fuerte del país, el más grande de la historia dicen los masistas, tanto en votación global como en presencia territorial.De estas últimas experiencias, la primera fue la de octubre de 2019, en las que Morales ganó una tercera reelección y terminó anulada tras denuncias de fraude —hasta ahora no probadas— y una posterior crisis política que puso fin a un ciclo de 37 años de democracia, el más prolongado en la inestable vida política de Bolivia.Un año después, octubre de 2020, Luis Arce ganó la Presidencia para el MAS, a la par de una renovada mayoría parlamentaria, con 55% de los votos en las elecciones generales que repusieron el orden constitucional tras la transición liderada por la autoproclamada presidenta Jeanine Áñez.El 7 de marzo recién pasado, el partido de Morales repitió victoria arrolladora en las elecciones regionales, ampliando su control en los gobiernos municipales y con posibilidades de lograr lo mismo en las gobernaciones departamentales.Sin rivalesApuntó que, a diferencia de los partidos tradicionales, el MAS es un "movimiento de movimientos", una agrupación de decenas de organizaciones sociales, de tipo sindical, indígena, vecinal, de productores, etc, en la cual con frecuencia "prima la pertenencia y el compromiso con la organización más que un carnet de militancia".García destacó que el MAS fue el único partido que presentó candidatos en todos los 336 municipios y nueve departamentos en las elecciones del 7 de marzo.Los partidos derechistas más antiguos no concurrieron a los comicios regionales y la nueva oposición estuvo dividida en más de 40 partidos, alianzas y agrupaciones ciudadanas, ninguno de los cuales inscribió candidatos para más de un tercio de los cargos en disputa.Los resultados oficiales podría considerarse previsibles:HistoriaMorales, en su primer discurso desde que fue derrocado en 2019, celebró el lunes 29 las recientes victorias electorales del MAS como una continuación de la historia victoriosa de ese partido fundado en 1995 por iniciativa de organizaciones sindicales, destacando las de productores de coca.Aunque haciendo cuentas de la sucesión de victorias del MAS, desde la que dijo que le fue robada por fraude en 2002 y las que se encarrilaron desde 2006, Morales aseguró que este devenir era más que una cuestión de cifras.Morales relató que la fundación del MAS fue producto de la decisión de pasar de las reivindicaciones sindicales y sectoriales a la lucha política."Nos hemos atrevido a liberarnos. Dijimos que los sindicalistas tenemos derecho a ser políticos (en nombre de ) los sectores más marginados, más odiados de la historia, inclusive condenados al exterminio en tiempos de la colonia, junto a otros sectores sociales", afirmó.Esa alianza multisectorial gestó la "revolución democrática cultural", conocida también como proceso de cambio político, social, cultural y económico que el MAS puso en marcha con la llegada de Morales a la Presidencia en enero de 2006.En la oposición, la falta de unidad ha resultado hasta ahora insuperable.

