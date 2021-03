https://mundo.sputniknews.com/20210330/un-cirujano-le-puso-a-sharon-stone-unos-pechos-mas-grandes-sin-que-ella-lo-supiera-1110625876.html

Un cirujano le puso a Sharon Stone unos pechos más grandes sin que ella lo supiera

La estrella de Basic Instinct explica en sus memorias The Beauty of Living Twice (La belleza de vivir dos veces) que se sometió a una operación de

La estrella de Basic Instinct explica en sus memorias The Beauty of Living Twice (La belleza de vivir dos veces) que se sometió a una operación de reconstrucción mamaria para reparar su pecho después de que los médicos tuvieron que extirparle unos tumores benignos que eran "gigantescos, más grandes que mi pecho" hace 20 años.Al despertarse de la cirugía reconstructiva, descubrió que el cirujano le había colocado unos implantes mamarios más grandes.Y cuando la actriz le preguntó al cirujano sobre lo ocurrido, éste le contestó que "pensaba que se vería mejor con pechos más grandes y mejores".En el mismo libro, Stone describe los efectos de la hemorragia cerebral que sufrió en el mismo año, a los 43. Estaba tumbada en una cama de hospital cuando un médico le reveló que estaba a punto de morir."La habitación estaba tan silenciosa. Cuando la habitación está tan silenciosa y no hay nadie corriendo para intentar curarte, es cuando te das cuenta de lo cerca que está la muerte y de lo grave que es todo", explicó.

