Pere Aragonès fracasa en su investidura como presidente de Cataluña

El dirigente independentista Pere Aragonès no ha conseguido superar la mayoría simple necesaria para ser elegido presidente, con lo que no supera la segunda

2021-03-30T12:32+0000

El dirigente independentista Pere Aragonès no ha conseguido superar la mayoría simple necesaria para ser elegido presidente, con lo que no supera la segunda votación de investidura."El resultado de la votación ha sido de 42 síes, 61 noes y 32 abstenciones. Dado que el candidato no obtiene la mayoría de votos requerida de acuerdo con la ley de Presidencia y de la Generalitat, se iniciará una nueva ronda de consultas con los grupos parlamentarios para tramitar una nueva propuesta de candidato a la presidencia", declaró la presidenta de la Cámara, Laura Borràs.El fracaso de la investidura del candidato de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) estaba prevista porque el otro gran grupo independentista en la Cámara, Junts per Catalunya, había anunciado previamente su abstención por falta de acuerdo.

gobierno de cataluña, cataluña