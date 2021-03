México recibe un nuevo lote de vacunas contra COVID-19 y totaliza 12,8 millones de dosis

https://mundo.sputniknews.com/20210330/mexico-recibe-un-nuevo-lote-de-vacunas-contra-covid-19-y-totaliza-128-millones-de-dosis-1110625264.html

"Llegó el embarque número 24 en el vuelo 38 con 487.500 dosis de Pfizer desde Bruselas, Bélgica, que elevan a más de 12,81 millones de vacunas las que han llegado a México", dijo el funcionario de la farmacéutica mexicana.Para esta semana, México espera recibir otros 1,84 millones de dosis. El 31 de marzo se esperan dosis de la vacuna rusa Sputnik, el 1 de abril llegarán 1,2 millones de la británica AstraZeneca, procedentes de EEUU, y otras 145.200 más de Pfizer, desarrollada por la farmacéutica alemana BioNTech y la estadounidense Pfizer.Por su parte, el canciller Marcelo Ebrard dijo que la estrategia gubernamental para obtener vacunas contra la infección respiratoria "empezó tempranamente con muy diversas opciones, porque si no las tuviésemos así, no tendríamos ese número sino un número muy limitado de vacunas".Negociación con EEUUUna gestión presidencial para recibir vacunas con el producto de la firma británica, desarrollado por la Universidad de Oxford, logró que México reciba esta semana en donación 2,7 millones de vacunas almacenadas en EEUU, país donde aún no ha sido autorizada por el ente regulador sanitario, y serán devueltas del contrato por más de 77 millones de unidades.La Casa Blanca acordó enviar a México 2,7 millones de dosis de vacunas, y 1,5 millones de dosis a Canadá.El Gobierno mexicano considera que es "una muestra tangible de la relación bilateral que se ha construido entre ambos presidentes, apreciamos y agradecemos en todo lo que vale esta decisión del Gobierno de EEUU", agregó el secretario de Relaciones Exteriores.Asimismo, la Cancillería comenzó jornadas de vacunación contra COVID-19 en 17 consulados mexicanos de los 50 establecidos en el país vecino.En otros cargamentos de vacunas recibidos, una farmacéutica mexicana que envasa vacunas de la firma china CanSino Biologics entregó el 22 de marzo pasado su primer lote envasadas en México, dijo Ebrard.Pfizer entregó otros lotes el 23 y 24 de marzo; el 25 de marzo llegó un millón de dosis de Sinovac desde Hong Kong; y el 28 de marzo recién pasado legaron 1,51 millones de AstraZeneca, provenientes de EEUU.La vacunación comenzó enestepaís el 23 de diciembre pasado, colocándose entre los primeros 10 países del mundo en contar con las dosis, y primero en vacunar en América Latina.En este país han fallecido 201.623 pacientes de COVID-19 y más de 2,22 millones de personas han sido contagiadas en toda la pandemia.

