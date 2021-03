https://mundo.sputniknews.com/20210330/los-haters-en-internet-son-psicopatas-la-psicologia-responde-1110613877.html

¿Los 'haters' en internet son psicópatas? La psicología responde

¿Los 'haters' en internet son psicópatas? La psicología responde

Mientras que el discurso de odio, el trolling y el ciberacoso ya han sido explorados por los psicólogos, un equipo de científicos polacos dirigidos por Piotr

2021-03-30T16:10+0000

2021-03-30T16:10+0000

2021-03-30T16:10+0000

ciencia

psicópata

psicología

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/1e/1110613794_0:99:1920:1179_1920x0_80_0_0_848c05b2c8f1b55cb24241c7c4ea3e03.jpg

Mientras que el discurso de odio, el trolling y el ciberacoso ya han sido explorados por los psicólogos, un equipo de científicos polacos dirigidos por Piotr Sorokowski distingue una forma específica de odio en línea que no implica necesariamente la ridiculización de la afiliación de una persona a un grupo social concreto y que suele estar dirigida a figuras públicas u otros usuarios.Un ejemplo de este tipo de odio en línea fue una cantidad masiva de comentarios despectivos dirigidos a los atletas polacos durante los Juegos Olímpicos de Invierno 2018. Estos comentarios, procedentes de los aficionados que consideraban que los atletas no habían mostrado suficientes resultados en las competencias, fueron tan impactantes que lograron provocar una reacción de los mismos atletas.Para saber qué tipo de personas es capaz de comportarse de este modo, los investigadores identificaron los comentarios de odio en Facebook bajo las noticias que cubrían los Juegos Olímpicos de Pieonchang 2018. Se seleccionaban si eran "declaraciones que expresaban una actitud negativa e insultante hacia los deportistas; evaluativa pero sin incluir una crítica constructiva", de acuerdo a la investigación publicada en Frontiers in Psychology. Un ejemplo de comentario de odio fue: "Representar a nuestro país siendo tan feo debería estar prohibido".Luego, los investigadores identificaron los comentarios neutrales, se pusieron en contacto con sus autores y con los de odio y les invitaron a completar una encuesta que medía ciertos rasgos psicológicos. La muestra final incluyó a 94 usuarios polacos de Facebook de entre 15 y 71 años, de los cuales 46 habían escrito un comentario de odio y 48 un comentario neutral. Los cuestionarios que llenaron evaluaban su satisfacción con la vida, la tendencia a experimentar frustración cuando no se cumplen los objetivos y deseos propios y la tendencia a sentir envidia a los demás. Las respuestas también indicaban su predisposición a la llamada tríada oscura de la psicopatía, el narcisismo y el maquiavelismo.Al analizar los cuestionarios, los psicólogos llegaron a la conclusión de que el odio en línea tenía más conexión con la psicopatía —un rasgo de personalidad definido por el egocentrismo, el comportamiento inmoral y la falta de empatía—. Una mayor envidia también estaba relacionada con el odio en línea, pero mucho menos. Ni la edad ni el sexo tenían algo que ver.Los psicólogos quedaron sorprendidos con el hecho de que el narcisismo y el maquiavelismo (el narcisismo se caracteriza por la grandiosidad, el orgullo, el egoísmo y la falta de empatía; mientras que el maquiavelismo se caracteriza por la manipulación y explotación de los demás, ausencia de moralidad, insensibilidad, crueldad y un mayor nivel de interés propio) no estén relacionados con el comportamiento de odio en línea, dado que estos rasgos se han relacionado previamente con el trolling y el ciberacoso. Cabe destacar que la frustración y la falta de satisfacción con la vida no se relacionaron tampoco con el objeto del estudio.

/20190220/sanciones-juridicas-monetarias-penales-odio-red-francia-1085614650.html

/20180514/psicologia-amistad-relaciones-hombres-mujeres-1078679860.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

psicópata, psicología