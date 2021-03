https://mundo.sputniknews.com/20210330/los-barcos-vuelven-a-circular-por-el-canal-de-suez-1110614164.html

Los barcos vuelven a circular por el canal de Suez

El Tsingtao Express, un portacontenedores de la compañía alemana de transportes Hapag-Lloyd, se puede ver circulando por el canal.

El Tsingtao Express, un portacontenedores de la compañía alemana de transportes Hapag-Lloyd, se puede ver circulando por el canal.Unos 400 barcos se habían quedado atascados detrás del Ever Given y podrían tardar semanas en ser liberados. Sin embargo, el presidente de Egipto, Abdelfatah Sisi, estima que se necesitarán unos tres días para eliminar el atasco.El 23 de marzo el portacontenedores Ever Given encalló en el kilómetro 151 del canal de Suez. El 28 de marzo, el buque que mide 400 metros de eslora y 59 de manga y tiene una capacidad de carga de 220.000 toneladas fue reflotado.

