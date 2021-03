https://mundo.sputniknews.com/20210330/la-ue-aportara-560-millones-de-euros-a-los-esfuerzos-humanitarios-en-siria-en-2022-1110601682.html

La UE aportará 560 millones de euros a los esfuerzos humanitarios en Siria en 2022

"Hoy me siento orgulloso de anunciar que la UE reitera su compromiso, se trata de la misma cantidad prometida para 2021 en la conferencia del año pasado, y

2021-03-30T12:45+0000

2021-03-30T12:45+0000

2021-03-30T13:02+0000

"Hoy me siento orgulloso de anunciar que la UE reitera su compromiso, se trata de la misma cantidad prometida para 2021 en la conferencia del año pasado, y estamos prometiendo la misma cuantía del presupuesto europeo para 2022, los 560 millones de euros", dijo Borrell en la conferencia virtual de donantes de Siria.El jefe de la diplomacia europea llamó de nuevo a adoptar "compromisos generosos" en la conferencia "para poder aliviar de alguna manera los sufrimientos de los sirios". La quinta conferencia de donantes de Siria, copresidida por la Unión Europea y las Naciones Unidas, se celebra del 29 al 30 de marzo. Por segundo año consecutivo, el encuentro se realiza en forma de una videoconferencia a causa de la pandemia del coronavirus.Los representantes oficiales de Damasco, con los que la UE no mantiene relaciones, no fueron invitados a participar en el evento. El Consejo de la Unión Europea mantiene sanciones contra el Gobierno sirio, que se renuevan anualmente.

