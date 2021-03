https://mundo.sputniknews.com/20210330/filial-argentina-de-empresa-rusa-tmh-dispuesta-a-unir-aeropuertos-bonaerenses-con-trenes-1110637376.html

Filial argentina de empresa rusa TMH dispuesta a unir aeropuertos bonaerenses con trenes

"Esos proyectos son programados por el Gobierno argentino, nosotros estamos preparados para proporcionar trenes eléctricos o diésel para unir ciudades o

américa latina

tren

argentina

rusia

El empresario destacó que pese a la crisis sanitaria provocada por la pandemia de covid-19, TMH Argentina ha seguido creciendo, teniendo en la actualidad 250 funcionarios en siete talleres distribuidos en la localidad bonaerense de Mechita (este) y las provincias de Tucumán (noroeste), Santa Fe (noreste) y Córdoba (centro)."La pandemia no solamente no nos frenó, sino que fuimos una de las pocas empresas que siguió trabajando con dificultades y protocolos sanitarios, pero terminamos ofreciendo un servicio que los otros no ofrecían", indicó.En 2020, TMH reparó más de 3.000 locomotoras en el taller de Mechita.

argentina

