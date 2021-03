https://mundo.sputniknews.com/20210330/estilo-de-vida-salud-contaminacion-acustica-cerebro-ruido-1110588552.html

Así es cómo el ruido influye en nuestro cerebro

Las consecuencias para el encéfalo consisten en el descondicionamiento, el aumento del estrés, la imposibilidad de realizar de forma correcta, clara y coordinada las tareas que planteamos ante nuestro cerebro. Aún no hay datos evidentes sobre los cambios degenerativos y los investigadores no pueden identificar la relación de causa a efecto, expone el neurólogo y bloguero médico Alexander Budik."Pero si cargamos continuamente nuestro cerebro con el mismo factor y no le permitimos descansar, esto le saca de un estado [físico y emocional] de recursos estable y, como consecuencia, teóricamente, puede provocar trastornos más graves, cuando empieza a sufrir no solamente la función, sino también la estructura", afirma el neurofisiólogo.Un aumento de cansancio, una baja productividad laboral, enfermedades físicas y nerviosas pueden ser reacciones a una contaminación acústica. Además, los tapones de oídos no son capaces de proteger contra una influencia perjudicial del ruido, enfatiza el especialista."Si, por ejemplo, una persona vive cerca de una autopista y tiene una presión acústica continua, eso no le permite descansar lo suficiente. Por algo existen los requisitos higiénicos para el índice del nivel de contaminación acústica y la cantidad de tiempo que puede pasar uno en unos u otros locales llenos de contaminación acústica", afirma el bloguero médico. Mientras, en algunos casos los irritantes sonoros pueden influir positivamente en el cerebro. Los padres usan a menudo el ruido blanco para que sus hijos puedan conciliar el sueño. Además, los vínculos emocionales que tiene alguien con la música que escucha pueden mejorar el estado del encéfalo, concluye Budik.

