El 19 de enero, el Consulado informó sobre problemas de conexión de fax y teléfono, por lo que los diplomáticos de la misión se quedaron sin conexión durante un par de días."La compañía de telecomunicaciones de Verizon cita problemas técnicos. Se nos informó repetidamente que supuestamente había algunos problemas de su lado; estos problemas, por alguna razón, no se están resolviendo durante un período de tiempo tan largo. Esto plantea interrogantes", indicó el Consulado General.Según el Consulado General, los problemas con la conexión telefónica se habían resuelto.El Consulado General de Rusia en Nueva York dijo que los problemas con la conexión de fax impide que los diplomáticos envíen mensajes a Rusia a diario."El problema con la conexión de fax no se ha resuelto. Estamos hablando de una de nuestras líneas de fax oficiales, que se indica en todas partes en nuestros datos de contacto, durante varios meses no hemos podido enviar mensajes de fax a Rusia a través de esta línea y tenemos que hacerlo todos los días. Hubo momentos en los que tampoco fue posible enviar un fax a Washington", dijo el Consulado General.El Consulado General también dijo que había transmitido estas preocupaciones a la Oficina de Misiones Extranjeras del Departamento de Estado de Estados Unidos en Nueva York.A mediados de enero, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia pidió al Gobierno de EEUU que restableciera inmediatamente la conexión telefónica y de fax en el Consulado en Nueva York después de que todas las líneas telefónicas de la ciudad estuvieran desconectadas por varios días.El Consulado General dijo que el Gobierno de EEUU relacionó la interrupción con "problemas técnicos".

