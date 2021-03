https://mundo.sputniknews.com/20210330/demanda-historica-para-amazon-condenada-a-pagar-460000-euros-a-un-proveedor-espanol-por-impagos--1110607067.html

Demanda histórica para Amazon: condenada a pagar 460.000 euros a un proveedor español por impagos

Amazon ha sido condenada a pagar cerca de medio millón de euros a una empresa mayorista de venta de productos electrónicos con sede en Murcia. La compañía, que

Amazon ha sido condenada a pagar cerca de medio millón de euros a una empresa mayorista de venta de productos electrónicos con sede en Murcia. La compañía, que en un primer momento decidió guardar el anonimato y que luego se conoció que se trataba de Bubblefire, fue la primera en denunciar estos hechos en 2019 y dos años más tarde el Juzgado de Primera Instancia 44 de Madrid le ha dado la razón. La firma española, vinculada al grupo Electrotrader, presentó una demanda después de que comenzaran las discrepancias entre la compañía del magnate Jeff Bezos y la compañía mayorista española ya que esta consideraba que no se estaban abonando desde mediados de 2018 "la totalidad de los pedidos efectuados que han sido debidamente entregados y facturados". En total, la cantidad reclamada a Amazon asciende a 461.587,07 euros, a lo que habría que sumar los intereses.En un primer momento, Bubblefire trató de llegar a un acuerdo por vía amistosa a través de varios burofax antes de judicializar el caso pero no lograron llegar a ninguna determinación. Fue entonces cuando presentaron la denuncia ante el juzgado. Tal y como apunta el diario El Confidencial, Amazon apeló contestando con una demanda de reconvención, un documento en el que el demandado además de solicitar la absolución, introduce nuevas peticiones al tribunal frente a la otra parte. En dicho escrito, Amazon negaba los impagos y acusaba a Bubblefire de actuar de "forma fraudulenta", exigiendo a la compañía española más de 90.000 euros en concepto de pagos indebidos en facturas erróneas.Bubblefire fue la primera empresa española en denunciar al gigante tecnológico publicando los impagos de Amazon en un fichero de morosos llamada Icired (Información Compartida de Impagos en Red), pero la compañía murciana no ha sido la única. Otra compañía con sede en Granada llamada Megasur les denunció el mismo año y tras ella, han llegado otras tal y como se destaca en la sentencia.

