https://mundo.sputniknews.com/20210330/correos-contrata-por-casi-dos-millones-de-euros-a-una-empresa-que-opera-en-un-paraiso-fiscal-1110616175.html

Correos contrata por casi dos millones de euros a una empresa que opera en un paraíso fiscal

Correos contrata por casi dos millones de euros a una empresa que opera en un paraíso fiscal

Correos ha firmado un contrato de casi dos millones con una empresa del sector de las telecomunicaciones. Una compañía con la que trabajará dos años y que... 30.03.2021, Sputnik Mundo

2021-03-30T16:49+0000

2021-03-30T16:49+0000

2021-03-30T16:49+0000

españa

correos

correos

paraíso fiscal

telecomunicaciones

contrato

panamá

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/18/1110382743_0:200:1920:1280_1920x0_80_0_0_3a438d8649ceb3754dd5e1f68e8ea751.jpg

1.875.000 euros sin incluir impuestos. Esta es la cifra que recibirá la empresa de telecomunicaciones Sortis. Unos 900.000 por cada uno de los dos años de contrato. Su pagador será Correos, interesado en las prestaciones de la compañía. En concreto, la entidad contratada apoyará a Correos Telecom, la filial del ente encargado de la correspondencia en España. A esta le proporcionará servicios de consultoría para el análisis, diseño e implantación de la estrategia de Correos en materia de telecomunicaciones. El objetivo es impulsar nuevos modelos de negocio.Correos busca asesoramiento técnico constante para los servicios de televisión que comercialice el grupo, la transformación digital o la robotización de procesos. Una colaboración externa más. Sin embargo, la sombra de la polémica sobrevuela este contrato. Y es que, según adelanta el diario El Mundo, Sortis S.L., empresa inscrita en España, cuenta con una compañía en Panamá bajo el nombre Sortis Networks S.A., constituida en 2014. En el país caribeño, Esperanza Fong es la encargada de gestionar esta sociedad. Una mujer investigada por la trama de corrupción de la constructora Odebrecht, conocida por pagar sobornos en América Latina y África a cambio de contratos.Tras el escándalo de los papeles de Panamá, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, propuso que las empresas presentes en paraísos fiscales no pudiesen acceder a contratos públicos. Una condición que no cumpliría Sortis para obtener uno de una entidad estatal como es Correos. Una noticia que ha sorprendido en redes sociales. Varios miembros de la oposición han acudido a Twitter para criticar la decisión. El reciente fichaje del PP Toni Cantó es uno de ellos, pero también el líder de la formación, Pablo Casado, quien dice que de demostrarse la información "Pedro Sánchez debería asumir responsabilidades".Por su parte, Correos contestó a El Mundo que "la empresa con la que se ha firmado el contrato, es una sociedad española constituida con arreglo a la legislación española, con domicilio en la c/ Goya 115. Madrid y con CIF B85852200". El Servicio Postal dice desconocer las actividades internacionales de Sortis S.L.

panamá

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

correos, correos, paraíso fiscal, telecomunicaciones, contrato, panamá