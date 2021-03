https://mundo.sputniknews.com/20210330/como-la-hegemonia-del-dolar-afecta-a-los-tenedores-de-oro-1110600369.html

Cómo la hegemonía del dólar afecta a los tenedores de oro

El golpe del dólar no se detiene y en un sentido general a largo plazo, la condena es bien merecida, observa Kelsey Williams, autor del artículo. El dólar

2021-03-30T12:01+0000

2021-03-30T12:01+0000

2021-03-30T11:55+0000

El golpe del dólar no se detiene y en un sentido general a largo plazo, la condena es bien merecida, observa Kelsey Williams, autor del artículo. El dólar estadounidense, bajo la vigilancia de la Reserva Federal de EEUU, ha perdido más del 98% de su poder adquisitivo.El oro se cotiza en dólares estadounidenses y las operaciones con oro se liquidan en dólares estadounidenses debido a la hegemonía del dólar y su papel como moneda de reserva mundial. Pero, ¿qué significa eso para otras personas en todo el mundo? El precio del oro se determina calculando el tipo de cambio entre el dólar estadounidense y la moneda específica que no sea el dólar estadounidense.Durante un período de dos años y medio (entre 2013 y 2016), el costo de adquirir oro para los tenedores de euros había aumentado en un 25%, señala Williams. Y, sin embargo, el precio del oro en dólares estadounidenses era el mismo. Mientras tanto, el valor del oro no cambia, es dinero original.

