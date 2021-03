https://mundo.sputniknews.com/20210330/bolsonaro-en-su-peor-momento-politico-echo-a-seis-ministros-entre-ellos-exteriores-y-defensa-1110594151.html

Bolsonaro, en su peor momento político, echó a seis ministros, entre ellos Exteriores y Defensa

Bolsonaro, en su peor momento político, echó a seis ministros, entre ellos Exteriores y Defensa

Los ministros de Relaciones Exteriores y Defensa de Brasil presentaron su renuncia al mandatario Jair Bolsonaro por la crisis sanitaria y por presión de los... 30.03.2021

Bolsonaro, en su peor momento político, echó a seis ministros, entre ellos Exteriores y Defensa Bolsonaro, en su peor momento político, echó a seis ministros, entre ellos Exteriores y Defensa

Se agrava la crisis en Brasil. El presidente Jair Bolsonaro se vio presionado a realizar una profunda reforma ministerial y cambió a los titulares de seis ministerios.El primero en presentar la renuncia fue un hombre clave que representa el ideario de derecha del presidente brasileño: el canciller Ernesto Araújo. Poco después, dimitió el titular de Defensa, el general Fernando Azevedo e Silva."La salida de Araújo es el fin de una gestión clave, porque era de los más bolsonaristas del gobierno y apostaba por un mundo trumpista", aseguró el periodista Darío Pignotti, corresponsal del diario Página 12 y la agencia ANSA."Es el peor momento de Bolsonaro en el poder", continuó, al tiempo que recordó que "a la caída de Araújo le precedieron los 300 mil muertos por la pandemia la semana pasada". "Es un traspié para la visión oblicua del bolsonarismo", sostuvo.En tanto, señaló que el denominado centrão –conjunto de partidos conservadores en el Congreso brasileño– "motivó la renuncia de Araújo por diferencias entre el bloque, porque son representantes de dinastías estaduales que no consienten que el país vaya hacia un suicidio".Del Canal de Suez a la Nueva Ruta de la Seda: los agitados mares de la geopolíticaEl tráfico en el Canal de Suez se reanudó este lunes luego de que el gigantesco buque Ever Given fuera desencallado. Sin embargo, el bloqueo puso el foco en la relevancia de los flujos comerciales y las rutas desde una perspectiva geoestratégica.En "ese vínculo entre el Mar Rojo y el Mar Mediterráneo transcurre el 10 por ciento del comercio internacional de bienes", precisó Jorge Castro, analista internacional y presidente del Instituto de Planeamiento Estratégico (IPE).Con todo, aseguró que "su importancia es reducida porque el petróleo que exportan los países del Golfo es menos del 30 por ciento de la demanda europea de crudo, puesto que la mayoría proviene de los oleoductos rusos".De hecho, Castro subrayó que otras rutas comerciales están cobrando mayor protagonismo."Allí se producen más de dos tercios del comercio internacional de crudo, porque el principal comprador de los países del Golfo son los países asiáticos, en particular China", dijo el experto, quien indicó que "ahora el principal mercado de China son los países la ASEAN".Por ello, remarcó que "tanto el Canal de Suez como el de Panamá fueron ejes geopolíticos de la supremacía estratégica de Reino Unido y EEUU". "Estos núcleos del transporte marítimo mundial han sido la base de la geopolítica mundial", adujo."El año pasado el precio de transporte marítimo se cuadruplicó. La Nueva Ruta de la Seda se está construyendo a través del transporte ferroviario, que pasa por los países de Asia Central y Rusia, para ingresar a través de Polonia a Europa Occidental", afirmó Castro.En el programa se informó a su vez acerca de la postergación de las elecciones constituyentes en Chile; y el asesinato a manos de las fuerzas de seguridad de manifestantes en contra de la junta militar birmana.También se informó acerca de la muerte de seis integrantes de grupos irregulares colombianos por parte del Ejército de Venezuela; y el operativo conjunto entre México y Venezuela para frenar las caravanas migrantes que se dirigen a EEUU.El equipo de Voces del Mundo está integrado por Telma Luzzani, Néstor Restivo, Mercedes López San Miguel, Franco Luzzani, Patricio Porta y Diana Martínez Tancredi. Este programa se emite en vivo por Radio Cooperativa de lunes a viernes de 14 a 15, hora argentina.

