Bielorrusia prepara la redistribución de poderes pero "no diluirá" los de presidente

2021-03-30T12:59+0000

"Estudié atentamente las propuestas. Se plantean unos problemas que han madurado, en cuanto a otras iniciativas, estoy convencido de que no optaremos por diluir los poderes del jefe de Estado, me refiero sobre todo a las esferas en que se toman decisiones de suma importancia para cada ciudadano, para la economía y el Estado en su conjunto", declaró Lukashenko citado por SB. Belarus Segodnya.El Gabinete de Ministros, los organismos ejecutivos locales y los parlamentarios han preparado un paquete de documentos que pueden ampliar la esfera de la actividad del Gobierno y otros organismos de Estado, informó.También indicó que es necesario compaginar la redistribución de poderes y la reforma constitucional.El líder bielorruso firmó el 16 de marzo un decreto sobre la institución de la comisión constitucional y más tarde declaró que el proyecto de nueva Constitución debe estar listo para finales de 2021 y se votará en un referéndum en enero de 2022.La comisión consta de 36 miembros y deberá presentar sus propuestas al jefe de Estado hasta el 1 de agosto. Dirigirá su labor el presidente del Tribunal Constitucional, Piotr Miklashévich.La reforma constitucional fue anunciada con el fin de fomentar el diálogo, tras las protestas que estallaron después de las elecciones presidenciales del 9 de agosto de 2020, las que, según el escrutinio oficial, ganó el actual mandatario con más del 80% de los votos.La oposición bielorrusa no reconoció los resultados y exigió una repetición de los comicios, opción que Lukashenko descartó en términos contundentes.

