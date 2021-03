https://mundo.sputniknews.com/20210330/adiccion-al-celular-como-activar-los-trucos-para-medir-tu-tiempo-en-pantalla-1110635176.html

Adicción al celular: cómo activar los trucos para medir tu tiempo en pantalla

Todavía no hay un término específico en español para el ejercicio de deslizar el dedo por las pantallas digitales con tecnología touchscreen para visualizar contenidos de una red social, medio de comunicación, o cualquier página web. Suele utilizarse "scroll", que al pasarlo a nuestro idioma, podemos verbalizar como "scrollear": ese movimiento casi autómata que a menudo hacemos durante horas en Instagram, Twitter, o la red social favorita del usuario. Pero, ¿somos realmente conscientes de cuánto tiempo dedicamos a este hábito diario al que el mundo digital nos ha acostumbrado? ¿O de cuánto deberíamos hacerlo? Averigua las formas de configurar tu celular para no olvidarte de la vida afuera de la pantalla.¿Cuánto tiempo dedicas al celular?Sigue el paso a paso para descubrirlo y controlarlo según el sistema operativo de tu smartphone.Lo primero que tienes que hacer es ir a "configuración". Una vez allí, te aparecerá la opción "tiempo de pantalla" y un gráfico. Desplazándote hacia abajo con el dedo (scrolleando) verás que dice "toda tu actividad". En esa opción verás exactamente cuántas horas utilizaste tu celular y, más específicamente, cuánto tiempo utilizaste en cada una de tus aplicaciones. El detalle muestra también cuántas veces desbloqueaste el celular durante el día, e incluso puedes comparar estos números con los de días anteriores de la semana. ¡Pruébalo!Para poder saber cuánto tiempo pasas en tus aplicaciones favoritas de tu celular Android, primero deberás crearte un perfil. Tienes que ir a "configuración" y luego "bienestar digital y controles parentales". Allí encontrarás la opción "mostrar sus datos". Podrás crear un acceso directo en tu celular presionando "mostrar icono en la lista de aplicaciones", y podrás ingresar a través de este de forma directa cada vez que quieras. Allí tendrás un gráfico con el tiempo que has utilizado tu teléfono móvil, en qué aplicaciones lo has usado, y cuántas veces lo desbloqueaste durante el día. Incluso, si tocas una de las aplicaciones, podrás ver los datos de esa aplicación en concreto, y un promedio de cuánto la usas por día. También puedes configurar un temporizador de la aplicación, donde podrás configurar el tiempo que quieres usarla ese día. Si te pasas, el celular la bloqueará y no podrás utilizarla hasta el día siguiente, detalla el portal de tecnología Xataca. ¿Cómo usar menos el celular?Es evidente que los teléfonos móviles se han vuelto indispensables para la vida cotidiana. Trabajar, estudiar, y comunicarse no sería lo mismo sin ellos, por lo que no hay que desprestigiar su utilidad. Sin embargo, sí hay cosas que puedes hacer si sientes que lo estás usando demasiado. La licenciada en matemática y especialista en minimalismo existencial Inma Torres, sugirió 10 tips a sus seguidores para que usen sus celulares de la forma más óptima: Y tú, ¿crees que puedas seguir alguno de estos consejos? Deja tu comentario.

