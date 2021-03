https://mundo.sputniknews.com/20210329/una-mujer-le-da-una-violenta-bofetada-a-un-militar-en-colombia--videos-1110543782.html

Una mujer le da una violenta bofetada a un militar en Colombia | Vídeos

Una mujer le da una violenta bofetada a un militar en Colombia | Vídeos

En las imágenes, grabadas por un testigo, se observa cómo trata de pasar el cordón militar. A continuación, pregunta a los uniformados si no puede ingresar

2021-03-29T12:01+0000

2021-03-29T12:01+0000

2021-03-29T12:01+0000

américa latina

incidente

policía militar

colombia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/1d/1110543737_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_6c3f34dbcb74f0969e164fdbcef604dd.jpg

En las imágenes, grabadas por un testigo, se observa cómo trata de pasar el cordón militar. A continuación, pregunta a los uniformados si no puede ingresar "por ser civil" y, cuando uno de los soldados asiente, de repente le da una fuerte bofetada. "¿Cómo le va a pegar al soldado? No me le pegue al soldado. Usted está tomada, señora. Retírese, hágame el favor", expresa, a su vez, el comandante de los policías.Por su parte, el sargento del Ejército Nacional de Colombia Alexander Chala Saénz compartió otros vídeos del lugar del incidente e informó de que la agresora es hija del coronel Beimar Mejia Pérez.Cabe recordar que ahora la mujer podría enfrentarse a entre cuatro y ocho años de prisión por ejercer violencia contra un servidor público, en virtud del artículo 429 del Código Penal.

/20210327/polemica-en-colombia-por-el-video-de-unos-policias-tomando-cerveza-al-volante-1110515991.html

colombia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

incidente, policía militar, colombia