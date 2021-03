https://mundo.sputniknews.com/20210329/un-60-de-los-habitantes-de-moldavia-esta-en-contra-de-unirse-a-la-otan-1110548403.html

Un 60% de los habitantes de Moldavia está en contra de unirse a la OTAN

De celebrarse un referéndum sobre la adhesión a la OTAN el 3 de abril, el 22% (23% en junio de 2020) de los moldavos apoyaría esta idea, mientras el 59% (56%

De celebrarse un referéndum sobre la adhesión a la OTAN el 3 de abril, el 22% (23% en junio de 2020) de los moldavos apoyaría esta idea, mientras el 59% (56% anterior) votaría en contra de adherirse a ese bloque militar-político.El 3% (un 2% en la pasada encuesta) dijo que no tomaría parte en el plebiscito, el 14% (16% en la anterior) respondió no haber definido su actitud, y el restante 2% (3% en 2020) confesó no tener una clara idea de qué representa en sí la OTAN.El sondeo se llevó a cabo del 9 al 23 de marzo y abarcó 1.115 participantes, el margen de error estadístico es del 3%.Moldavia posee el estatus de país no alineado según su Constitución, pero desde 1994 coopera con la OTAN en el marco de un plan individual. En la capital de la república funciona un centro informativo de la Alianza y en diciembre de 2017 se abrió una oficina de contactos con la OTAN.

