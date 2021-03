https://mundo.sputniknews.com/20210329/tu-perro-tiene-restos-de-lagrimas-bajo-los-ojos-estas-pueden-ser-las-razones--1110571866.html

¿Tu perro tiene restos de lágrimas bajo los ojos? Estas pueden ser las razones

¿Tu perro tiene restos de lágrimas bajo los ojos? Estas pueden ser las razones

Estas manchas suelen ser el resultado de la porfirina que el perro segrega cuando se descompone el hierro. Las porfirinas son compuestos químicos que se excretan a través del tracto gastrointestinal, la orina, la saliva y las lágrimas del perro.Es este compuesto el que decolora el pelaje que rodea los ojos de nuestras mascotas preferidas. Y al final dejan huellas marrones o negras que son especialmente visibles en los animales de pelaje claro. Algunas razas también pueden estar predispuestas a este problema, como el bichón maltés, el Shih Tzu o el caniche.Qué hacer si tu mascota las tieneLo primero que debes hacer es asegurarte de que las manchas no las está causando una infección o una pestaña encarnada. Cuando sepas a ciencia cierta que las lágrimas no las causa un problema grave, se podrá abordar el problema.El mejor método para eliminarlas es el preventivo, aconseja Jake Rosen en su artículo para Mental Floss. Puedes recortar el pelo bajo los ojos de tu perro para que la sustancia que sale de allí no tenga a qué adherirse. También puedes utilizar champú para bebés y una toallita mojada caliente para quitar la sustancia siempre y cuando enjuagues bien la zona, ya que el pelaje y la piel húmedos pueden favorecer la irritación.Una de las razones por las que se le pueden estar formando estas lágrimas es el exceso de hierro del agua del grifo. En este caso, cambiar al agua embotellada puede ayudar a aliviar el problema.Los cuencos de plástico para beber o comer pueden provocar una reacción alérgica, incluyendo las manchas de estas lágrimas. En este caso, es mejor usar un cuenco de acero inoxidable.Usar algún tipo de solución para lentes de contacto no es recomendable, ya que este tipo de soluciones puede ser irritante o dañino si entra en los ojos del animal. La tilosina, un antibiótico, tampoco es recomendable, ya que el animal puede volverse resistente a los antibióticos, apunta Rosen.Una costra en los ojos además de estas manchas tampoco indica necesariamente una enfermedad. Podría ser simplemente el resultado de que el ojo se limpie de polvo. La secreción blanca o gris es totalmente normal; la verde o amarilla, no, y puede ser señal de una infección. Por supuesto, si a tu mascota le molestan los ojos y se los rasca con las patas, mejor visitar al veterinario.

