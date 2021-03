https://mundo.sputniknews.com/20210329/que-hay-detras-de-la-propuesta-de-maduro-de-intercambiar-petroleo-por-vacunas--1110549180.html

Qué hay detrás de la propuesta de Maduro de intercambiar 'petróleo por vacunas'

El mandatario venezolano publicó en Twitter que el país tiene varias formas de conseguir la vacuna: o con el dinero "robado" al país, o a través del

El mandatario venezolano publicó en Twitter que el país tiene varias formas de conseguir la vacuna: o con el dinero "robado" al país, o a través del intercambio de petróleo.El mismo problema de falta de recursos para abastecerse de vacunas ha surgido del hecho de que una gran parte de las sumas que posee Venezuela han sido congeladas, agregó el experto. "Hay un gobierno que provocó la congelación de esos fondos y el otro gobierno que no puede gestionar este dinero porque no dirige el país", apunta el experto. "Así que esta propuesta de Maduro es más bien política. Probablemente, se hace para llamar la atención (de la comunidad mundial) a la situación, ya que las sumas ni los volúmenes de petróleo que se pueden obtener por la vacuna no se pueden convertir en un factor económico real", subrayó Mélnik. En diciembre del 2020, las autoridades venezolanas acordaron con Rusia el suministro de diez millones de dosis de la vacuna Sputnik V. La vacunación masiva de venezolanos, en la que participó el propio Maduro y sus familiares, comenzó a mediados de febrero del 2021.

