Organismos de socorro de Colombia buscan rescatar a 11 mineros atrapados desde el viernes

Mesa, quien el domingo visitó el lugar del accidente, dijo a la emisora local Blu Radio que hay una baja posibilidad de encontrar con vida a los mineros atrapados."La esperanza es lo último que se pierde, pero hay que hablar con total franqueza y lo que vimos ayer es que las posibilidades de que haya sobrevivientes son muy bajas", dijo.El rescate se ha demorado debido a que el caudal del río Cauca, que produjo el colapso de la mina, aún no desciende debido a las fuertes lluvias que caen en la cabecera, según las autoridades.Según explicó el ministro Mesa, la mina es ilegal y fue construida en forma de L, por lo que tiene un ingreso vertical y el fondo, que es horizontal, se encuentra ahora bajo el lecho del río.Además, precisó, tiene un solo punto de ingreso y de salida, lo que no permitió que los mineros pudieran evacuar.El accidente ocurrió aproximadamente a las 14:30 hora local del viernes (19:30 GMT) en la vereda (localidad rural de un municipio) de El Bosque, luego de que el río Cauca aumentó su caudal y produjo el colapso de la mina, y desde entonces no se ha logrado contactar con los trabajadores que estaban al interior de la excavación.En la noche del viernes 26 se instaló un Puesto de Mando Unificado en el municipio vecino de Irra, desde el cual las autoridades de Gestión del Riesgo, Gobierno, organismos de socorro y Policía coordinan las labores de rescate, de las que participan mineros de la zona.

