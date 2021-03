https://mundo.sputniknews.com/20210329/onu-mujeres-condena-asesinato-de-salvadorena-perpetrado-por-policias-en-mexico-1110576350.html

ONU Mujeres condena asesinato de salvadoreña perpetrado por policías en México

"ONU Mujeres condena profundamente el asesinato de Victoria, en Tulum, Quintana Roo [este de la península de Yucatán], y rechaza toda forma de violencia contra

américa latina

méxico

asesinato

el salvador

En el texto difundido en redes sociales la agencia de la ONU señala que los cuerpos policíacos "tienen la obligación de garantizar la seguridad de las personas".La mujer de 36 años y madre de dos niñas menores de edad, tenía en su poder una visa humanitaria, que el Gobierno mexicano otorga a personas que huyen de la violencia en sus países de origen.Las imágenes de la detención de la mujer aparecen en un vídeo difundido en redes sociales, en el cual se escuchan sus gritos y lamentos al ser sometida por cuatro policías (tres hombres y una mujer), mientras una agente colocaba su rodilla sobre su espalda alta.El sometimiento causó la ruptura de la columna vertebral de la víctima a la altura de las vértebras cervicales, según el parte forense.En otras imágenes se observa cómo la mujer inmóvil es levantada y lanzada sobre una patrulla tipo pick up, cuando aparentemente había muerto por asfixia y las fracturas.Castigar la violencia contra mujeresONU Mujeres hizo un llamado a que, de conformidad con la ley vigente y aplicable en México, se investigue el asesinato "con perspectiva de género y se tomen las medidas correspondientes para prevenir y sancionar cualquier acto de violencia contra las mujeres".El organismo que denuncia la desigualdad de género señala que como sociedad "no podemos permitir que la violencia contra las mujeres quede impune".La Fiscalía del estado de Quintana Roo (este) enclavado en la franja costera este de la península de Yucatán, detalló que por ese hecho ocurrido en Tulum, unos 100 kilómetros al sur de Cancún, ejerció acción penal en contra la patrulla de cuatro agentes.La muerte fue causada por una fractura en la parte superior de la columna vertebral, a la altura del cuello, con una ruptura entre la primera y segunda vértebra.El organismo comentó que el grado de fuerza utilizados por los policías se realizó de manera "desproporcionada, inmoderada y con un alto riesgo" para la vida de la víctima sometida sin oponer resistencia."No fue acorde con la resistencia de la víctima lo que ocasionó una desaceleración con rotación del cuello, violándose con ello lo establecido en la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza", dijo la Fiscalía.El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo en su conferencia este 29 de marzo que no habrá impunidad por estos hechos, calificándolos como un acto en los que una mujer "fue brutalmente tratada y asesinada".

méxico

el salvador

2021

