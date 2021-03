https://mundo.sputniknews.com/20210329/no-estamos-asustados-asi-recibe-mallorca-a-los-turistas-alemanes-por-la-semana-santa--video-1110554362.html

"No estamos asustados": así recibe Mallorca a los turistas alemanes por la Semana Santa | Vídeo

"No estamos asustados": así recibe Mallorca a los turistas alemanes por la Semana Santa | Vídeo

Si bien las autoridades alemanas han desaconsejado a sus ciudadanos realizar viajes debido al aumento de casos de coronavirus en buena parte del mundo, los

Si bien las autoridades alemanas han desaconsejado a sus ciudadanos realizar viajes debido al aumento de casos de coronavirus en buena parte del mundo, los alemanes han empezado a llegar a Mallorca para disfrutar de uno de los puntos turísticos más codiciados de España."Mallorca ofrece todo lo que se necesita a 2,5 horas de distancia [de Alemania], y tiene un campo súper y hermoso, con gente estupenda, con agua hermosa, con playas hermosas, con montañas hermosas, con un interior hermoso, una gran cocina y un vino súper bueno", confesó Norbert, uno de los tantos turistas alemanes que llegó a Mallorca, una de las Islas Baleares de España.Aunque la situación epidemiológica en Baleares es relativamente mejor que en el resto del país, la asesora del Govern para el desconfinamiento, Marga Frontera, advirtió que la situación de contagios por coronavirus es "claramente ascendente" con Mallorca como la isla con mayor incidencia. Sin embargo, hasta el momento, este destino se mantiene fuera de la lista de lugares prohibidos por las autoridades alemanas.Por su parte, los hoteles en Mallorca dejaron todo a punto para recibir a los turistas extranjeros con la esperanza de poder oxigenar la complicada situación económica que arrastran desde que se inició la pandemia."Nos preparamos como siempre, nuestros servicios están preparados, nuestro personal está aquí. Hemos podido incorporar a unas 200 a 250 personas que estaban en el ERTE. Ellos están encantados, ellos conocen nuestros protocolos, nuestras medidas de seguridad, los hoteles están limpios, están en perfectas condiciones", indicó Joan Domenech, director de operaciones del hotel RIU."Lógicamente, las aperturas siempre son progresivas. Ahora, por ejemplo, en este hotel donde estamos, hay unas 80 personas que llegan, pero poco a poco más. Todas nuestras medidas están practicadas, se ha demostrado en el pasado que han sido muy eficaces, no hemos tenido ningún caso leve, no estamos asustados, estamos súper optimistas, súper encantados de recibirlos", agregó.Pedro Marín, gerente de uno de los restaurantes de la ciudad, confiesa que también para el sector hostelero es una buena noticia la llegada de turistas alemanes."La verdad es que estamos muy ilusionados ya que tenemos muy buenas perspectivas para esta Semana Santa. Se ha hecho mucho trabajo con el tema de la seguridad e higiene y la perspectiva de 11 hoteles abiertos, muy buena ocupación, según nos han contado. Esperamos que todo vaya bien y que sea un kick off para la próxima temporada", explicó.A su vez, este gerente considera que la llegada de los turistas se debe a la "confianza" epidemiológica que genera Mallorca."Los casos están bajando, mucho más que en su país y esta es la recepción que les llega a ellos, todos vienen con confianza, les damos seguridad y creo que por eso es la tendencia de esta Semana Santa venir a pasar las vacaciones aquí", apuntó.En la ciudad, los habitantes de Mallorca manifiestan diversas opiniones sobre la llegada del turismo internacional. Los españoles tienen restricciones de movilidad."Que Mallorca dependa del turismo me parece interesante y necesario, porque es de lo que vivimos y sobre todo de la hostelería, de la restauración. Es importante y necesario que venga el turismo, tanto peninsular como de cualquier país, con las medidas necesarias para que la economía vaya porque estamos en una situación bastante penosa y complicada", confiesa Marta, una residente mallorquina.Por su parte, Felipe, otro residente, considera que se debería diversificar la economía del país para no depender de uno o dos sectores.

