Más de 60.000 ovejas están a bordo de barcos que esperan pasar por el canal de Suez

"Tres equipos de veterinarios evaluaron el estado de salud de los animales, un total de 60.400 ovejas y 421 vacas", dijo la entidad egipcia.

Agregó que "los animales están bien, no se han registrado signos de epidemia ni enfermedad infecciosa".Se precisa que la administración del canal de Suez proporcionó unas 190 toneladas de forraje y 120 toneladas de agua para los animales.Horas antes, el asesor del presidente egipcio para el desarrollo de puertos marítimos y la arteria, Mohab Mamish, afirmó a Sputnik que la navegación en el canal de Suez, que había sido bloqueada por el supercarguero Ever Given, se reanudó.El supercarguero Ever Given perteneciente a la compañía japonesa Shoei Kisen y gestionado por la compañía Evergreen Marine Corporation de Taiwan, que se dirigía de China a Países Bajos, encalló el 23 de marzo en el kilómetro 151 del canal de Suez.El buque mide 400 metros de longitud y 59 de anchura y tiene una capacidad de carga de 220.000 toneladas.Según la empresa Gulf Agency Company (GAC) que opera en el canal, al menos 44 embarcaciones estaban a la espera del desbloqueo del canal en el Gran Largo Amargo, y no menos de 300 barcos hacían cola en los accesos a la vía marítima.

