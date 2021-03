https://mundo.sputniknews.com/20210329/la-falta-de-combustible-podria-paralizar-al-60-produccion-de-electricidad-en-el-libano-1110541142.html

La falta de combustible podría paralizar al 60% producción de electricidad en el Líbano

La falta de combustible podría paralizar al 60% producción de electricidad en el Líbano

Otra planta importante, Zahrani, en el sur, ya suspendió las operaciones el 28 de marzo.

2021-03-29T11:33+0000

2021-03-29T11:33+0000

2021-03-29T11:33+0000

internacional

líbano

oriente medio

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/1d/1110541515_0:257:3072:1985_1920x0_80_0_0_acecf0173e15ca34b00d12f21afcfdd3.jpg

Otra planta importante, Zahrani, en el sur, ya suspendió las operaciones el 28 de marzo.Dos buques cisterna, agregó, siguen en el puerto sin descargar.La descarga se dilata por las diferencias metodológicas a la hora de evaluar la calidad del producto que debe responder a las especificaciones de Siemens, proveedora de turbinas para las plantas eléctricas del Líbano. El reglamento de los laboratorios dubaitíes de Veritas no está en línea con el del Ministerio de Energía libanés.Otro cargamento de gasóleo, enviado desde Kuwait, quedó varado luego de que el supercarguero Ever Given encallara en el canal de Suez bloqueando la principal vía de tráfico entre el mar Rojo y el Mediterráneo.Por el momento resulta imposible aventurar cuándo se resolverá el problema, añadió.El Líbano lleva casi tres décadas sufriendo de la escasez de energía eléctrica, entre otras razones, por no disponer de suficientes capacidades generadoras. La compañía estatal de electricidad se limitaba a suministrarla durante 16 horas al día, obligando a los hogares a pagar el resto a proveedores privados, a precios inflados. Y en julio pasado el suministro se limitó a dos horas diarias durante un mes, debido a otra crisis del combustible.

/20210326/detectan-sustancias-radioactivas-peligrosas-en-un-deposito-petrolero-en-el-libano-1110466017.html

líbano

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

líbano, oriente medio