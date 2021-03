https://mundo.sputniknews.com/20210329/fiesta-de-casamiento-lleva-la-cepa-de-brasil-a-bolivia-y-deja-3-muertos-y-16-contagios-1110566083.html

Fiesta de casamiento lleva la cepa de Brasil a Bolivia y deja 3 muertos y 16 contagios

Las fronteras entre Puerto Quijarro y Corumbá, distancias por 135 kilómetros pero con tránsito constante de mercaderías y personas, se mantienen abiertas desde

américa latina

covid-19

bolivia

brasil

Las fronteras entre Puerto Quijarro y Corumbá, distancias por 135 kilómetros pero con tránsito constante de mercaderías y personas, se mantienen abiertas desde octubre de 2020. Ambas urbes mantienen una estrecha relación, por lo que no es extraño que la pareja de boliviana y brasileño decidiera consolidar su matrimonio en los dos países: realizaron la ceremonia religiosa en suelo de Brasil y la fiesta en tierras bolivianas.La directora nacional de Epidemiología boliviana, María Bolivia Rothe, no especificó la fecha en que se realizó la fiesta pero confirmó que fue uno de los invitados al evento, un brasileño que viajó desde Sao Paulo, quien introdujo la variante P1 y desató el brote, según confirmó al canal de televisión boliviano Unitel.La variante P1 o cepa de Manaos, surgida en Brasil, se expandió entre los asistentes a la fiesta —unos 50 según medios locales— y provocó, al menos hasta el 29 de marzo, unos 16 infectados. Además, tres personas fallecieron como consecuencia del COVID-19.Rothe explicó que, al saber que el contagio se había producido a partir de un viajero desde Sao Paulo, las autoridades sanitarias implementaron un "cerco epidemiológico" para evitar la propagación del brote. En ese marco, incrementaron los controles en el paso de frontera, tomando la temperatura a cada persona que la atraviesa pero sin impedir el tránsito de personas.Según la jerarca, funcionarios registrarán las temperaturas de quienes crucen y, en caso de tener fiebre, deberán realizarse un test de COVID-19. Si el test da positivo, la persona no puede ingresar. "Si no tiene fiebre se la deja pasar", aclaró.A pesar del brote, las autoridades bolivianas descartan cerrar por completo el paso de frontera. Rothe recordó que "hay un paso muy grande de personas diariamente que van a Brasil a trabajar desde Puerto Quijarro y Puerto Suárez" y aseguró que, por el momento, la situación epidemiológica "no es grave" y puede controlarse con medidas "de contención".La negativa del Gobierno nacional boliviano de cerrar la frontera con Brasil fue cuestionada por el Servicio Departamental de Salud de Santa Cruz, cuyo director, Carlos Alberto Hurtado, dijo al diario Página Siete que "lo que se necesita es cerrar las fronteras para intentar evitar el ingreso de la nueva cepa o esta variante y lo único que puede frenar es el cierre".Sin embargo, la importancia del comercio binacional para ciudades como Puerto Quijarro hace que para otros referentes locales el cierre traiga más problemas que soluciones.

bolivia

brasil

covid-19, bolivia, brasil