El presidente uruguayo reitera que Mercosur debe flexibilizarse

"No podemos pensar que porque a un país no le convenga, nosotros quedarnos atados, y eso es lo que estamos pidiendo. Que nos aflojen un poco la piola, que se flexibilice el Mercosur, que podamos avanzar a distintas velocidades, como ya se conversó con Corea del Sur", dijo Lacalle Pou en una conferencia de prensa, tras ser vacunado contra el COVID-19.El viernes 26 de marzo, durante una cumbre presidencial por los 30 años del Mercosur, el presidente uruguayo dijo que al no permitir la flexibilización, el bloque estaba siendo un "lastre" para su país.Fernández, por su parte, respondió que quien considere que el Mercosur es un lastre, puede "tomar otro barco".

