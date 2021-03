https://mundo.sputniknews.com/20210329/el-presidente-boliviano-preve-la-proxima-visita-del-canciller-a-washington-1110569412.html

El presidente boliviano prevé la próxima visita del canciller a Washington

(Agrega a partir del quinto párrafo) La Paz, 29 mar (Sputnik).- El presidente de Bolivia, Luis Arce, prevé que el canciller Rogelio Mayta hará próximamente

américa latina

eeuu

bolivia

La Paz y Washington no tienen embajadores desde una crisis de 2008, cuando el entonces presidente Evo Morales (2006-2019) echó al enviado estadounidense Philip Goldberg, acusándolo de intromisión en la política interna y hasta alentar una rebelión de regiones gobernadas por al derecha.Arce, del Movimiento Al Socialismo que lidera Morales, dijo que todavía no conversó directamente con el presidente estadounidense Joe Biden, aunque reveló que Mayta "se contactó con la representación norteamericana (en Bolivia) para empezar algunos diálogos, acercamientos", según la publicación.El presidente boliviano hizo la declaración a un medio mexicano supuestamente durante su visita de la semana pasada al presidente Andrés Manuel López Obrador, es decir antes de que se produjera un nuevo roce entre los gobiernos de Arce y Biden, apuntó el diario.La Cancillería que dirige Mayta calificó el sábado como "desafortunada muestra de injerencia en asuntos internos" a un comunicado del secretario de Estado estadounidense, Antony J. Blinken que pidió la liberación de la expresidenta transitoria Jeanine Áñez (2019-2020), quien espera un juicio por ser acusada de golpe de Estado.Ante la denuncia de Blinken de que había "signos de comportamiento antidemocrático y politización del sistema legal en Bolivia", La Paz respondió que esa opinión "no responde a información objetiva y atenta contra la institucionalidad que pretende defender".Estados Unidos fue uno de los primeros países en reconocer y respaldar al Gobierno autoproclamado de Áñez, tras el derrocamiento de Morales en noviembre de 2019, y envió luego a La Paz a varios funcionarios de alto nivel, en tanto que el Gobierno provisional designó un fugaz embajador especial en Washington.Según la Cancillería boliviana, la declaración de Blinken "no contribuye a desarrollar una relación de mutuo respeto" entre ambos países.El comunicado boliviano agregó que el Gobierno de Arce "reitera toda su predisposición para mantener y fortalecer sus relaciones de amistad con toda la comunidad internacional, sobre los principios de respeto a la soberanía y la autodeterminación.

