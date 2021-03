https://mundo.sputniknews.com/20210329/el-partido-de-puigdemont-mantiene-el-bloqueo-a-pere-aragons-como-presidente-de-cataluna-1110544995.html

El partido de Puigdemont mantiene el bloqueo a Pere Aragonès como presidente de Cataluña

"Todos hemos considerado que no debemos movernos de la abstención", anunció en rueda de prensa posterior a la reunión de la dirección de Junts per Catalunya la

"Todos hemos considerado que no debemos movernos de la abstención", anunció en rueda de prensa posterior a la reunión de la dirección de Junts per Catalunya la portavoz de la formación, Elsa Artadi.La decisión del partido, presidido por Puigdemont desde Bélgica, frustra definitivamente la investidura Aragonès, el candidato a presidente, de la también independentista Esquerra Republicana de Catalunya (ERC).Junts ya se abstuvo de la primera votación celebrada en el Parlamento regional el pasado 26 de febrero justificando la falta de acuerdo con ERC para formar un nuevo Gobierno de coalición en Cataluña.Tras constatar que las reuniones de los últimos días no fueron satisfactorias, Artadi confirmó que sigue sin haber un pacto de legislatura lo que "impide ir a un voto afirmativo y de confianza".El fracaso de la investidura, que se formalizará en la sesión parlamentaria del 30 de marzo, pone en marcha una cuenta atrás de dos meses para que la Cámara catalana vuelva a proponer a un candidato con el fin de evitar una repetición electoral.Desde Junts se mostraron optimistas sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo sólido en las próximas semanas: "la predisposición es buena", apuntó su portavoz.El partido de Puigdemont pide a ERC concreciones en torno al objetivo de la independencia de Cataluña y busca además blindar el papel del expresidente en el futuro político de la región desde el extranjero.Desde Esquerra —formación liderada desde la cárcel por el exvicepresidente Oriol Junqueras—, por su parte, reclamaron a Junts "un gesto de responsabilidad y confianza" para poner en marcha un nuevo Gobierno.

