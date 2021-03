https://mundo.sputniknews.com/20210329/el-embajador-ruso-en-bolivia-evalua-las-relaciones-comerciales-entre-los-dos-paises-1110540317.html

El embajador ruso en Bolivia evalúa las relaciones comerciales entre los dos países

El nuevo embajador ruso en Bolivia, Mijaíl Ledeniov, conversó con Sputnik sobre los principales ámbitos de la cooperación bilateral. 29.03.2021, Sputnik Mundo

La comisión mixta económica y comercialLedeniov declaró que Rusia y Bolivia reanudan las labores de la Comisión Intergubernamental para la Cooperación Económica y Comercial.La última sesión de la comisión mixta ruso-boliviana se celebró en julio de 2019, en el marco de la visita del expresidente Evo Morales a Moscú. Las reuniones de la comisión se suspendieron tras la asunción del Gobierno transitorio de Jeanine Áñez en noviembre de 2019.Precisó que ahora "la pelota está en la cancha de Bolivia", que debe designar a su copresidente de la comisión bilateral."Luego podremos celebrar una reunión, quizás en el formato en línea", indicó.Además de las relaciones económicas, destacó, ambos países pretenden desarrollar la cooperación política, que ya "tiene un buen nivel"."Lo muestran los encuentros que he tenido", señaló Ledeniov.En concreto, el embajador calificó de positiva y sustancial la conversación que sostuvo la semana pasada con el ministro de Exteriores de Bolivia, Rogelio Mayta, al presentarle copias de sus cartas credenciales."Conversé con el vicepresidente, David Choquehuanca, debatimos asuntos políticos y económicos", dijo.El embajador ruso agregó que próximamente será recibido también por el presidente boliviano, Luis Arce.Exportación de vinos a RusiaAsimismo, el embajador ruso aseguró quel os vitivinicultores bolivianos han expresado su interés en exportar sus productos a Rusia.Ledeniov agregó que tiene previsto visitar en breve empresas bolivianas del sector vitivinícola.Además, según el embajador, se podría analizar la exportación de vinos rusos a Bolivia.Por el momento Rusia no exporta bebidas alcohólicas al país sudamericano.Importación de la carne de res bolivianaLa exportación de carne bovina desde Bolivia hacia Rusia debe comenzar en un futuro cercano, declaró Mijaíl Ledeniov."Los bolivianos tienen interés en exportar carne. Ya obtuvieron el certificado de Rosseljoznadzor [oficina rusa de control veterinario y fitosanitario], estamos en contacto con nuestras compañías interesadas; creo que esto se realizará en breve", dijo.Bolivia obtuvo la autorización para exportar carne de res a Rusia en septiembre de 2020.Ledeniov señaló que, además de la carne bovina, los dos países podrían analizar el suministro de carne de llama.Equipamiento de hospitales bolivianosEl embajador ruso también informó de que el grupo de compañías ruso Kiel presentó su oferta para equipar hospitales de Bolivia."Hay una oferta de la empresa rusa Kiel para suministrar equipos a hospitales bolivianos, de principio a fin, ellos están dispuestos a hacerlo 'llave en mano'", indicó.El diplomático relató que ya se realizaron negociaciones preliminares sobre el tema, y agregó que él tiene previsto discutir este proyecto con el Ministerio de Salud boliviano.Ledeniov resaltó que compañías rusas de diversos sectores tienen interés en trabajar en Bolivia y se comunican con la Embajada rusa para ello."Se trata de la construcción de carreteras, infraestructuras, viviendas. Pero por el momento eso está en una etapa preliminar", precisó.Cine y obras artísticasLa Embajada rusa tiene previsto presentar obras artísticas y películas bolivianas al público ruso, destaó el jefe de la misión diplomática."La cultura boliviana actualmente no tiene mucha presencia en Rusia. Sin embargo, aquí [en Bolivia] hay pintores y escritores interesantes, hay cine boliviano interesante", dijo.Precisó que, para presentar la cultura boliviana en Rusia, se puede usar la plataforma de la Casa de América Latina, recién inaugurada en Moscú.Las primeras actividades, agregó, pueden realizarse en formato virtual."Se puede hacer descubrir Bolivia al amplio público desde una perspectiva cultural y étnica", indicó.Para el embajador ruso, ese país latinoamericano es "muy curioso, cálido, interesante, peculiar y exótico".Visita del canciller bolivianoLa Embajada rusa en La Paz espera que el ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, Rogelio Mayta, visite Moscú, subrayó Ledeniov.El embajador recordó que también está en la agenda la visita a Rusia del presidente boliviano."Quisiéramos desarrollar asimismo los contactos entre los ministerios de Exteriores, puede ser a través de consultas políticas. Estaría bien que el canciller [boliviano, Rogelio Mayta] también visitara Moscú. Hay que preparar la visita de Arce para que sea fructífera, y nosotros estamos trabajando en eso", aseguró.En octubre de 2020, pocos días después de su triunfo en las elecciones generales en Bolivia, Arce afirmó a Sputnik que pretende reunirse con el presidente de Rusia, Vladímir Putin, lo antes posible. Aseguró además que restablecerá las relaciones con Rusia después del deterioro que se produjo durante el Gobierno de facto de Jeanine Áñez."Las relaciones con Rusia son estratégicas para Bolivia, me lo dijo el ministro de Relaciones Exteriores, y esto es recíproco", subrayó el embajador ruso.

