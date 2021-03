https://mundo.sputniknews.com/20210329/el-embajador-paquistani-en-moscu-destaca-la-importancia-para-islamabad-de-relaciones-con-rusia-1110537734.html

El embajador paquistaní en Moscú destaca la importancia para Islamabad de relaciones con Rusia

"Me gustaría comenzar mi discurso con lo obvio: las relaciones con Rusia siguen siendo una dirección importante y prioritaria de la política exterior de

2021-03-29T10:19+0000

2021-03-29T10:19+0000

2021-03-29T10:20+0000

"Me gustaría comenzar mi discurso con lo obvio: las relaciones con Rusia siguen siendo una dirección importante y prioritaria de la política exterior de Pakistán. El Gobierno paquistaní comprende el evidente enfoque del presidente [ruso Vladímir] Putin, hacia el desarrollo de unos lazos fuertes y amistosos entre los dos países. Confiamos en el brillante futuro de las relaciones entre Islamabad y Moscú", dijo el embajador.Según el diplomático, en las últimas décadas las relaciones de Islamabad y Moscú se caracterizan por la profundización de la confianza mutua y la expansión de la cooperación mutuamente beneficiosa.El embajador de Pakistán señaló que se está desarrollando con éxito la cooperación entre los dos países en el campo de la defensa, se observa un progreso en los intercambios interparlamentarias.Según el representante paquistaní, Islamabad y Moscú aspiran a lograr un mayor desarrollo de las relaciones comerciales.Khan destacó que la seguridad en la región es difícil de imaginar sin Rusia."Ambos países enfrentan desafíos y amenazas comunes: la lucha contra el terrorismo, el narcotráfico y la inestabilidad. En términos más generales, vemos a Rusia como un factor de estabilidad, (...) no solo en la región, sino también en un área más amplia. Se trata de un logro histórico de la diplomacia rusa, que mantiene relaciones amistosas con todos los países regionales, desde los Estados del noreste de Asia hasta el Líbano", subrayó el diplomático.El embajador paquistaní advirtió además que las relaciones entre los dos países no están influenciadas por terceras fuerzas, Moscú e Islamabad tienen un enfoque similar en ciertos temas en organismos internacionales, incluida la ONU.

