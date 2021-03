https://mundo.sputniknews.com/20210329/dos-tercios-de-las-busquedas-en-google-acaban-sin-clics-a-que-se-debe-esta-tendencia-1110548866.html

Dos tercios de las búsquedas en Google acaban sin clics: ¿a qué se debe esta tendencia?

Esta tendencia, bautizada como zero click search, se debe al hecho de que Google optimizó su interfaz de tal manera que muestra los resultados —definiciones,

Esta tendencia, bautizada como zero click search, se debe al hecho de que Google optimizó su interfaz de tal manera que muestra los resultados —definiciones, cálculos, letras de canciones etc.— en la parte superior de la página, de modo que el usuario ya no tiene que visitar sitios web externos. En vez de esto, simplemente hace clics en enlaces de subdominios del gigante, como YouTube, Imágenes o Noticias, entre otros.En su estudio, SimilarWeb analizó más de 5,1 billones de resultados de búsquedas realizadas en más 100 millones de dispositivos y llegó a la conclusión de que entre enero y diciembre de 2020, el 64,82% de las búsquedas —tanto en ordenadores como en smartphones— no generaron clic alguno.Al mismo tiempo, el 33,59% de los usuarios sí pulsaron los resultados de búsqueda orgánicos y el 1,59% cliqueó en los resultados de búsqueda de pago. Curiosamente, las búsquedas con cero clics son mucho más altas en los usuarios de smartphones (el 77,22%).Pero, ¿se podría tratar de una tendencia alarmante? Si bien las búsquedas son cada vez más fáciles de realizar, las zero click search afectan considerablemente al tráfico web de las páginas que aparecen en la lista de los resultados del popular buscador.

