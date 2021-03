https://mundo.sputniknews.com/20210329/advierten-sobre-posible-pico-de-trafico-en-puertos-de-europa-por-la-reapertura-de-suez-1110577326.html

Advierten sobre posible pico de tráfico en puertos de Europa por la reapertura de Suez

"Una vez que los barcos puedan navegar hacia los puertos de Europa occidental, es probable que todos estos puertos tengan un pico de tráfico", dijo el portavoz.

2021-03-29T20:31+0000

2021-03-29T20:31+0000

2021-03-29T19:57+0000

Agregó que el puerto de Amberes también se prepara para un posible aumento de carga."Esto también tendría un impacto en nuestro puerto, pero es demasiado pronto para estimar cuán significativo sea este impacto", subrayó.Según el portavoz, algunas compañías navieras podrían decidir "ajustar el horario y los puertos de escala" para sus barcos.El puerto de Amberes ocupa el segundo lugar en Europa en términos de facturación de carga: procesa alrededor de 238 millones de toneladas de carga marítima internacional al año, y presta servicio a más de 300 rutas marítimas a más de 1.000 destinos.Horas antes, el asesor del presidente egipcio para el desarrollo de puertos marítimos y la arteria, Mohab Mamish, afirmó a Sputnik que la navegación en el canal de Suez, que había sido bloqueada por el supercarguero Ever Given, se reanudó.El supercarguero Ever Given perteneciente a la compañía japonesa Shoei Kisen y gestionado por la compañía Evergreen Marine Corporation de Taiwan, que se dirigía de China a Países Bajos, encalló el 23 de marzo en el kilómetro 151 del canal de Suez.El buque mide 400 metros de longitud y 59 de anchura y tiene una capacidad de carga de 220.000 toneladas.

