ACNUR llama a brindar trabajo a los refugiados sirios en países vecinos a Siria

"Haremos todo lo necesario para una mayor integración económica de los refugiados en los países de acogida, esperamos que tengan la oportunidad y el derecho a

Según el funcionario, ACNUR y sus socios centrarán sus esfuerzos en proporcionar asistencia a largo plazo a los países de acogida de los inmigrantes, para que los mismos "puedan proporcionar servicios básicos para los refugiados y, posiblemente, trabajo".El representante de la organización de la ONU añadió que los refugiados pueden contribuir al desarrollo económico de los países de acogida, asegurando que el PIB de Jordania, creció un 1% gracias a la contribución de los refugiados sirios.Al mismo tiempo, De Villeroche indicó que la crisis económica provocada por la pandemia del coronavirus agravó el problema de pobreza entre los refugiados sirios.El portavoz de la ONU señaló que en el Líbano, país vecino de Siria, el 89% de los refugiados sirios viven por debajo del umbral de pobreza, mientras que en 2019 esa cifra era del 55%.La Unión Europea celebra del 29 al 30 de marzo la quinta conferencia de donantes de Siria. Por segundo año consecutivo, el encuentro se realiza en forma de una videoconferencia a causa de la pandemia del coronavirus.Según la Comisión Europea, en total en la conferencia participarán 77 delegaciones de 50 países, 10 organizaciones regionales, instituciones financieras internacionales y agencias de la ONU.Los representantes de Damasco, con los que la UE no mantiene relaciones, no fueron invitados a participar en el evento. El Consejo de la Unión Europea aprobó previamente sanciones contra el Gobierno sirio, que se renuevan anualmente.Se informó además que los participantes del encuentro del año pasado en Bruselas lograron recaudar 6.900 millones de euros, dos tercios de los cuales fueron propiciados por fondos de la Unión Europea y los Estados de la UE.Según los organizadores de la conferencia, alrededor de 5,6 millones de refugiados están registrados fuera de Siria y 6,2 millones de sirios se consideran desplazados internos dentro del país.La situación de los refugiados y de los desplazados empeoró, además, a causa de la pandemia de coronavirus.El Líbano, Jordania y Turquía, que reciben el mayor número de refugiados de Siria, pidieron previamente a los países donantes que aumentaran los fondos, en particular, para combatir la pandemia.

