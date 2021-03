https://mundo.sputniknews.com/20210329/abren-un-expediente-al-jugador-del-real-madrid-marcelo-vieira-por-saltarse-el-cierre-perimetral-1110539390.html

Abren un expediente al jugador del Real Madrid Marcelo Vieira por saltarse el cierre perimetral

Marcelo Vieira está en el centro de las críticas desde que el domingo 28 de marzo publicara en su cuenta de Instagram una fotografía en el paseo marítimo de la

Marcelo Vieira está en el centro de las críticas desde que el domingo 28 de marzo publicara en su cuenta de Instagram una fotografía en el paseo marítimo de la playa de La Malvarrosa, en la Comunidad Valenciana, junto a su pareja y dos hijos. La imagen iba acompañada de un mensaje que decía "domingo de sol".La publicación no solo generó críticas entre algunos ciudadanos, sino que también provocó que la Generalitat Valenciana abriera un expediente contra el jugador por saltarse el cierre perimetral y por no llevar mascarilla en un espacio público. Desde la Generalitat consideran como "insolidaria" e "incívica" la actitud del jugador brasileño.Ahora, Vieira se enfrenta a una sanción leve cuya multa podría oscilar entre los 60 y 600 euros por cada miembro de la familia, además de otra multa de 100 euros por cada miembro familiar por no llevar mascarilla en un espacio público.Para el Gobierno de Valencia "no se puede permitir que personajes de relevancia pública trasladen una imagen equivocada a la ciudadanía y hagan ostentación de sus viajes". Sin embargo, según indicó el diario deportivo Marca, el jugador viajó a Valencia "por una causa personal y justificada".Otros recuerdan que ya en Navidad, el jugador del Real Madrid colgó fotos junto a su familia en Sierra Nevada, a pesar de las restricciones que también en ese momento afectaban la movilidad.

