Unas 5.000 personas asisten a un concierto de rock en Barcelona con mascarilla | Vídeo

El concierto del popular grupo de rock Love of Lesbian busca "establecer un nuevo protocolo para la celebración de eventos en el contexto actual", afirman los

El concierto del popular grupo de rock Love of Lesbian busca "establecer un nuevo protocolo para la celebración de eventos en el contexto actual", afirman los organizadores. Todos los asistentes al evento tenían que llevar mascarillas FFP2 y hacerse un test rápido de COVID-19 unas horas antes del concierto.Asimismo, cada uno de los asistentes firmó un documento según el cual autorizaba el seguimiento médico durante los 14 días posteriores al espectáculo. De esta manera, las autoridades de salud pública buscan determinar el riesgo de contraer el coronavirus en un evento así.Esta es la primera vez en más de un año que la banda española sube al escenario. Durante el concierto, en el que también participaron las cantantes Suu y Ana Tijoux, Love of Lesbian interpretó 17 temas, entre ellos Nadie por las calles, Bajo el volcán y Cuando no me ves.En diciembre de 2020, la comunidad cultural y médica de Barcelona ya organizó un acto similar con 500 asistentes, entre los cuales ninguno se contagió. El objetivo de este experimento es poner a prueba la seguridad de los eventos a gran escala cuando se aplican medidas para prevenir contagios.

