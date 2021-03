https://mundo.sputniknews.com/20210328/por-que-superman-luce-un-traje-negro-en-el-snyder-cut-1110523351.html

¿Por qué Superman luce un traje negro en el 'Snyder Cut'?

¿Por qué Superman luce un traje negro en el 'Snyder Cut'?

Si bien el superhéroe luce el traje azul en la cinta original, en la versión de Zack Snyder, utiliza el traje negro y plateado. Pero, ¿cuál es su historia?

'la liga de la justicia'

películas

superman

superhéroes

arte y cultura

Si bien el superhéroe luce el traje azul en la cinta original, en la versión de Zack Snyder, utiliza el traje negro y plateado. Pero, ¿cuál es su historia? Aviso: esta noticia contiene 'spoilers'Se llama Recovery Suit —Traje de Recuperación— y apareció por primera vez en el cómic titulado Reign of the Supermen (El reinado de los superhombres, en español), en 1993. Simboliza la resurrección de Superman y ayuda al superhéroe a recuperar la fuerza a través de la radiación solar. Por su parte, el propio director explica que, para él, este atuendo también simboliza una relación de Superman con su familia en el planeta Krypton y "con el viejo mundo". Y en otro comentario, subraya que el traje negro ayudará a los espectadores a entender "en qué parte del tiempo se encuentran si ven un flashback o un flash-forward".A su vez, el diseñador de vestuario de la cinta, Michael Wilkinson, relata que "estaba muy entusiasmado con la idea del traje negro". "Lo hicimos aún más metálico que antes, y brillaba muchísimo a través de la malla", cuenta a ScreenRant.Cabe señalar que en el Snyder Cut, Superman luce el traje negro hasta la muerte de Lois a manos del supervillano Darkseid. No obstante, una vez afectado por la Ecuación Anti-Vida, vuelve a lucir su traje clásico: se lo puede ver en el epílogo de la cinta.En 2017, Zack Snyder tuvo que abandonar el rodaje de la cinta debido al suicidio de su hija Autumn. Entonces, el director Joss Whedon (Los vengadores) se encargó del rodaje de varias escenas y del montaje final de la película. No obstante, su obra no tuvo éxito ni entre críticos ni entre los fans. En febrero, se anunció el lanzamiento de la versión del director de la cinta, creada por el propio Snyder. Su versión, de cuatro horas, está disponible en HBO Max.

