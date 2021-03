https://mundo.sputniknews.com/20210328/magadan-el-nuevo-submarino-ruso-que-fortalecera-la-flota-del-pacifico--1110517472.html

Magadan: el nuevo submarino ruso que fortalecerá la Flota del Pacífico

Magadan: el nuevo submarino ruso que fortalecerá la Flota del Pacífico

A pesar de las dificultades del 2020 asociadas a la pandemia de coronavirus, la construcción del sumergible se está cumpliendo a tiempo, afirmó el director

2021-03-28T00:04+0000

2021-03-28T00:04+0000

2021-03-28T00:10+0000

defensa

destacadas de defensa

proyecto 636

submarinos

industria militar

flota del pacífico de rusia

armada de rusia

rusia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/1b/1110517237_0:123:3421:2047_1920x0_80_0_0_6b917502f1f42e420c3fd03b895d3e15.jpg

A pesar de las dificultades del 2020 asociadas a la pandemia de coronavirus, la construcción del sumergible se está cumpliendo a tiempo, afirmó el director general de la empresa constructora Admiralteyskie Verfi, Alexandr Buzakov, en la ceremonia de botadura de la nave.Los dos primeros buques de este tipo —el Petropavlovsk-Kamchatsky y el Volkhov — ya completaron las pruebas requeridas y fueron recibidos en la fuerza de combate de la Armada rusa. En estos momentos, se están preparando para su transición a la Flota del Pacífico.La tripulación del Magadan, que aún no ha visto la nave a flote, está completando su adiestramiento en el Centro de Entrenamiento Naval de la ciudad de Obninsk. Según el Departamento de Información del Ministerio de Defensa de Rusia, el ciclo de preparación planificado para el equipo submarino diésel-eléctrico de Magadan concluirá a finales de abril, "después de lo cual los submarinistas comenzarán a dominar el equipo y las armas encomendadas".En sus palabras, tanto el Petropavlovsk-Kamchatsky como el Volkhov y el recién botado Magadan "cuentan con las especificaciones requeridas para la explotación en las condiciones del Lejano Oriente".Un nuevo submarino con un largo legadoLos tres buques ya botados y los tres que están por llegar constituyen la segunda serie de submarinos del proyecto 636.3. Entre el 2010 y el 2016 se diseñaron, construyeron, fueron probados y se entregaron las primeras seis naves de la misma clase para la Flota del Mar Negro.Se conoce que estos buques tienen una autonomía de navegación de 45 días, su profundidad máxima de inmersión es de 300 metros y su velocidad bajo el agua es de 18 nudos. Una característica especial de los submarinos diésel-eléctricos del proyecto 636.3 es que están equipados con el sistema de misiles de ataque Kalibr-PL y nuevos equipos electrónicos.Las naves del proyecto 636.3 son una evolución de la clase Varshavyanka (proyectos 877 y 636). Construidas desde la década de 1980, diferentes unidades han servido en las fuerzas navales de Rusia, China, Vietnam y Argelia. No obstante, desde la oficina de diseño Rubin, a su vez, señalan que el proyecto 636.3 "se ha modernizado profundamente y cumple con todos los requisitos modernos".Los complejos sistemas instalados en estos submarinos confirmaron las características declaradas durante las pruebas de los dos primeros barcos de la serie pacífica, el Petropavlovsk-Kamchatsky y el Volkhov. Las principales exigencias son garantizar un sigilo cada vez mayor y la capacidad del submarino para ser el primero en detectar al enemigo, explican desde la oficina.Junto con Magadan, a finales del 2019, se colocó el submarino Ufa, el cuarto de la serie. El inicio de la construcción del quinto y sexto submarinos está previsto para el 2021. Ya se informó que recibirán los nombres Mozhaisk y Yakutsk.El almirante Nikolái Yevménov, comandante de la Armada rusa, expresó su confianza en que la serie completa de seis submarinos no nucleares del proyecto 636.3 para el océano Pacífico se construirá y pondrá en servicio a más tardar en el 2024. Y esto "llevaría la solución de tareas de la Flota del Pacífico en su área operativa a un nuevo nivel cualitativo".

/20200312/unas-boyas-especiales-esconderan-a-los-submarinos-rusos-1090756212.html

/20200328/un-medio-estadounidense-califica-los-submarinos-rusos-lada-como-los-mas-peligrosos-y-silenciosos-1090940044.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

destacadas de defensa, proyecto 636, submarinos, industria militar, flota del pacífico de rusia, armada de rusia, rusia