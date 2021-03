https://mundo.sputniknews.com/20210328/el-presidente-de-egipto-ordena-iniciar-los-preparativos-para-descargar-el-ever-given-1110523557.html

El presidente de Egipto ordena iniciar los preparativos para descargar el Ever Given

El jefe de la autoridad gestora del canal, Osama Rabie, declaró a la cadena egipcia Extra News que el operativo se pondrá en marcha si no se logra desencallar

internacional

buque ever given

egipto

áfrica

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/1c/1110523516_0:9:1280:729_1920x0_80_0_0_2fe615e603f2bc6a2cde52709472d110.jpg

El jefe de la autoridad gestora del canal, Osama Rabie, declaró a la cadena egipcia Extra News que el operativo se pondrá en marcha si no se logra desencallar la embarcación. Hasta el momento, diez remolcadores intentan desbloquear la ruta marítima. Los trabajos se llevan a cabo las 24 horas del día y los remolcadores ya lograron dragar alrededor de 27.000 metros cúbicos de arena. Asimismo, dos buques más —el Alp Guard, de los Países Bajos, y el italiano Carlo Magno— se dirigen a Egipto para participar en esta operación a gran escala. En cuanto a la descarga del portacontenedores encallado, requerirá el uso de una grúa, entre otro equipamiento.El portacontenedores Ever Given, perteneciente a la compañía japonesa Shoei Kisen Kaisha y gestionado por la compañía Evergreen Marine Corporation de Taiwán, se dirigía de China a Países Bajos y encalló el 23 de marzo en el kilómetro 151 del canal de Suez. El barco mide 400 metros de eslora y 59 de manga y tiene una capacidad de carga de 220.000 toneladas. Como causa principal del incidente se señala el empeoramiento de la visibilidad provocado por una tormenta de arena acompañada de un viento huracanado, como resultado de lo cual se perdió el control sobre el manejo del buque. Más de 320 barcos están esperando poder atravesar el canal.Aquí puedes ver el momento exacto del incidente, captado por un satélite.

egipto

