¿Bicicleta o alquiler? Una ilusión auditiva enloquece a las redes

En el curioso mensaje de audio, la madre de la joven le pregunta si había llevado el dinero a su padrino.

2021-03-28T15:03+0000

En el curioso mensaje de audio, la madre de la joven le pregunta si había llevado el dinero a su padrino. No obstante, si bien algunos usuarios reportan haber oído la frase "llevaste la plata del alquiler al padrino", otros están convencidos de que se trata de "la plata de la bicicleta".Lo que escuchas depende de tus auriculares o altavoces: en particular, se trata de las frecuencias que son capaces de reproducir. Asimismo, la ilusión se debe en parte a la mala calidad de la grabación —por la que no es tan fácil distinguir bien la palabra— y la rapidez con la que habla la mujer. Más tarde, la propia joven contó qué dice la madre en la grabación:Por su parte, su padrino hizo un comentario sarcástico sobre la situación:Y tú, ¿qué escuchas? Aquí te presentamos otros ejemplos de ilusiones auditivas: brainstorm y green needle y Yanny y Laurel.

