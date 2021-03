https://mundo.sputniknews.com/20210327/video-desconcertante-el-musculo-del-pecho-de-un-culturista-se-desprende-haciendo-pesas-1110516193.html

Vídeo desconcertante: el músculo del pecho de un culturista se desprende haciendo pesas

En la grabación, compartida por el entrenador del atleta Larry Wheels, se puede observar cómo el músculo del pecho de Crowley se desprende del hueso mientras

En la grabación, compartida por el entrenador del atleta Larry Wheels, se puede observar cómo el músculo del pecho de Crowley se desprende del hueso mientras agarra una barra cargada con 220 kilos en un press de banca inclinado.En otro vídeo el entrenador cuenta que el culturista, de 23 años, conocido también como Big Rig, fue sometido a una cirugía que acabó bien. No obstante, Wheels también pidió ayuda financiera para su pupilo, ya que el incidente tuvo lugar en Dubái y no en el Reino Unido, donde reside. De acuerdo con el entrenador, el seguro de Crowley no cubre los gastos para la cirugía.Crowley, a su vez, también agradeció a todos en Instagram la ayuda prestada. El culturista también contó a sus seguidores que, a pesar de que pasó en el hospital solo tres días, todavía le duele todo el cuerpo y le espera por delante una larga recuperación. "Todavía me duele mucho, todo mi cuerpo está hinchado, desde los dedos de los pies hasta las manos. Mi estómago está hinchadísimo y tiene un saco de líquido e inflamación que literalmente se tambalea cuando me muevo", escribió Big Rig.

