Qué hay detrás de la foto que se viralizó del presidente argentino en un peaje

No es la primera vez que el presidente Alberto Fernández llega manejando su propio vehículo sin chofer ni guardaespaldas a su despacho de la Casa de Gobierno.

No es la primera vez que el presidente Alberto Fernández llega manejando su propio vehículo sin chofer ni guardaespaldas a su despacho de la Casa de Gobierno. De igual modo, el 10 de diciembre de 2019, día de su asunción al mando, Fernández acudió al Congreso para la ceremonia oficial conduciendo su Toyota Corolla personal.A la noche del jueves 25, según refiere el diario Ámbito Financiero la periodista argentina Rosario Ayerdi publicó en su cuenta de Twitter una foto en la que se ve al mandatario argentino al volante de su automóvil, detenido ante una cabina de peaje de la autopista Dr. Arturo Umberto Illia, de barbijo y saludando con la seña de la V. "Estás en el peaje y aparece manejando el Presidente @alferdez con destino a la Casa Rosada", escribió Ayerdi en Twitter.La imagen despertó varias ocurrencias de los tuiteros, algunos de los cuales sugerían que Fernández estaba prestando servicios de remisería o conduciendo su UBER. También hubo tuits que mencionaban la "humildad" del presidente.Por otro lado, hubo quienes se preguntaron si el presidente Fernández no tenía TelePASE, el dispositivo de telepeaje que permite a los conductores abonar el peaje sin detenerse. En efecto, al no contar con el dispositivo para circular en la autopista, Fernández tuvo que pagar en efectivo 100 pesos argentinos (1,1 dólares), el doble de la tarifa habitual, según consigna el diario La Nación. El empleado del peaje, luego de cobrarle el monto requerido, le solicitó al mandatario sacarse una selfi juntos, a lo que Fernández accedió. La explotación y mantenimiento de la autopista Illia corre por cuenta de Autopistas Urbanas Sociedad Anónima (AUSA), cuyo principal accionista es el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Autoridades de AUSA se comunicaron con la oficina de Presidencia con el objetivo de coordinar el envío y entrega del TelePASE, para "instalarlo, circular más rápido, más seguro y pagar menos", informó La Nación.

