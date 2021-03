https://mundo.sputniknews.com/20210327/polemica-en-colombia-por-el-video-de-unos-policias-tomando-cerveza-al-volante-1110515991.html

Polémica en Colombia por el vídeo de unos policías tomando cerveza al volante

Polémica en Colombia por el vídeo de unos policías tomando cerveza al volante

Las polémicas imágenes fueron compartidas en la red social.

2021-03-27T18:59+0000

2021-03-27T18:59+0000

2021-03-27T18:59+0000

américa latina

cerveza

policía

colombia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/1b/1110515920_0:256:2047:1407_1920x0_80_0_0_dae31321a1ea24c1ab4d79a135bb6254.jpg

Las polémicas imágenes fueron compartidas en la red social. Si bien la publicación no revela los rostros de los policías, en las imágenes se ven las botellas de cerveza Corona y se oye música ranchera.Los internautas pidieron identificar y procesar a los policías por conducir en estado de embriaguez. "Lo que me parece terrible es que piensen que tomar esa cerveza es sinónimo de estatus o buen gusto", expresa un internauta. "Esto es inadmisible tanto de policías como de civiles, estar bebiendo dentro de un carro y a todo volumen, mal. Esto demuestra la clase de formación que tienen los policías en general y como la selección de su personal permite que esto y otras aberrantes situaciones sucedan", subraya otro usuario de la red social."En evidencia a uno que está manejando, los otros dos no se sabe si están fuera de turno y van a quitarse los uniformes... Unas cervezas se las toma cualquiera, no veo mucha opulencia que digamos", comenta un internauta. "Están bebiendo escuchando música, el problema es que están con el uniforme, toca ver si estaban de servicio", subraya otro. Los usuarios también se fijaron en un anillo y en el reloj de lujo que luce uno de los uniformados.Si bien la Policía de Bogotá todavía no logró identificar a los protagonistas del vídeo —aunque las imágenes revelan el número de placa de uno de los policías—, el comandante del organismo, el general Óscar Gómez, tachó el incidente de "total repudio para su institución"."Si se trata de policías en servicio activo, los identificaremos y serán aplicadas las sanciones disciplinarias para corregir las deplorables conductas", subraya Gómez.

/20210323/la-policia-chilena-registra-mas-fiestas-clandestinas-en-3-meses-de-este-ano-que-en-todo-2020-1110328423.html

colombia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

cerveza, policía, colombia