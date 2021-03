https://mundo.sputniknews.com/20210327/mas-de-320-barcos-a-la-espera-de-transitar-por-el-canal-de-suez-1110512072.html

Más de 320 barcos, a la espera de transitar por el canal de Suez

"Actualmente, 321 barcos están a la espera de pasar por el canal de Suez debido a esta situación", dijo Rable ante la prensa.

"Actualmente, 321 barcos están a la espera de pasar por el canal de Suez debido a esta situación", dijo Rable ante la prensa.Además, Rabie no descartó un factor humano como una de las posibles causas del incidente.En cuanto a la operación para liberar el portacontenedores, Rabie informó que las labores se realizan las 24 horas del día y cuentan con la participación de 10 remolcadores.La situación, continuó, se complica por el tamaño del barco y la cantidad de contenedores a bordo, lo que convierte la descarga del portacontenedores en una tarea extremadamente difícil y "el último e indeseable escenario".El pasado 23 de marzo el portacontenedores Ever Given, de 400 metros de eslora y una capacidad de unas 220.000 toneladas, encalló en el kilómetro 151 del canal de Suez taponando una de las rutas comerciales más importantes del mundo.El periódico financiero taiwanés Commercial Times estimó que cada hora de inactividad del canal provoca unas pérdidas de 400 millones de dólares.La compañía japonesa Shoei Kisen Kaisha, propietaria del Ever Given, expresó la esperanza de que el barco sea reflotado este fin de semana.

