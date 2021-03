https://mundo.sputniknews.com/20210327/lil-nas-x-lanza-zapatillas-satanicas-con-sangre-humana-en-las-suelas-1110512454.html

Lil Nas X lanza zapatillas 'satánicas' con sangre humana en las suelas

El polémico calzado tiene como base las clásicas zapatillas Nike Air Max de 1997 y fue fabricado en una edición limitada de tan solo 666 pares. Los creadores de las Satan Shoes aseguran que las cámaras de aire dentro de las suelas de los zapatos contienen "60 centímetros cúbicos de tinta y una gota de sangre humana".Las zapatillas estarán disponibles a partir del 29 de marzo a un precio de 1.018 dólares, en referencia al versículo 10:18 de Lucas, en el que se lee: "Vi a Satanás caer como un rayo desde el cielo".La extravagante prenda generó controversia en las redes. "Es un pasaje de ida al infierno"; "no, muchas gracias, voy a quedarme con mi Señor y Salvador Jesucristo"; "es todo diversión y juegos hasta que realmente terminas allí. No juegues con fuego"; "ahora está muy claro quién dirige la industria musical y de entretenimiento con los artistas en grandes plataformas", así fueron algunos comentarios en la publicación.El 26 de marzo, el intérprete lanzó el vídeo musical Montero (Call Me By Your Name) que hace referencia a la Antigua Grecia y a la Biblia. En este vídeo, Lil Nas encarna a Adán en el jardín del Edén e interpreta un baile erótico frente a Satanás en el infierno.

