https://mundo.sputniknews.com/20210327/la-revista-mas-leida-de-una-isla-espanola-se-escribe-en-aleman-1110414743.html

La revista más leída de una isla española se escribe en alemán

La revista más leída de una isla española se escribe en alemán

Las jornadas en La Gomera son pausadas. A unas temperaturas que se sitúan en torno a los 20 grados durante todo el año se le añade la cadencia relajada de sus

2021-03-27T04:30+0000

2021-03-27T04:30+0000

2021-03-27T04:30+0000

españa

residentes

revistas

prensa

turistas

islas canarias

alemania

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/19/1110416823_0:13:2863:1623_1920x0_80_0_0_f6faec991a14cc3635e39e49b54402bd.jpg

Las jornadas en La Gomera son pausadas. A unas temperaturas que se sitúan en torno a los 20 grados durante todo el año se le añade la cadencia relajada de sus habitantes. Con una población de unas 21.000 personas fijas y un turismo que en 2019 superó los 100.000 visitantes, este rincón del archipiélago canario ofrece un entorno privilegiado de playas y excursiones por el Parque Nacional de Garajonay. Prima el asueto al aire libre y el gozo en partituras de pescado fresco y brindis al sol. El trajín diario, las noticias que asaltan al ciudadano de la ciudad, son aquí un rumor de ultramar. La despreocupación se instala como efecto del bienestar oceánico. Sin embargo, en los barcos que conectan las islas se reparte la prensa diaria y las revistas de diferentes asuntos sociales o culturales. Entre ellas destaca una que hace furor entre las preferencias informativas de la gente. Der Valle-Bote, cuya traducción es algo así como El mensajero del Valle, es una revista trimestral escrita en alemán y que despacha unos 5.000 números de cada tirada.Puede que sea, como apunta desde su sondeo empírico un quiosquero de San Sebastián, capital y puerto principal, "la más vendida de la isla". Los residentes de nacionalidad alemana y las continuas llegadas del país teutón alimentan este consumo. "Se las llevan por lotes. A lo mejor vienen unos días y aprovechan para comprar todas las que estén a la venta", afirma este vendedor mientras señala una hilera de portadas con ilustraciones, fotos o titulares exclamativos. Su creador es Claudio Klaus Heinrich, un vecino de 84 años procedente de Dusseldorf. En la década de los noventa, este emprendedor montó una tienda de artículos de pesca llamada Capitano Claudio en el Valle del Rey, paraje occidental conocido por sus playas de arena negra, sus palmeras o sus riscos horizontales funcionan como escoltas del viento noreste. Unió a esta labor la de guía en rutas por la zona y se topó con un obstáculo: no tenía medios para publicitarse.Ni él, ni el resto de empresarios. Así que decidió, en 1992, sacar esta publicación que recogía, básicamente, los anuncios de negocios repartidos por las distintas localidades de La Gomera. Klaus explica a Sputnik que su éxito fue progresivo: "Necesitaba hacer propaganda y le incluí algunos textos". Los espacios dedicados a esta promoción le daban lo suficiente para editar e imprimir la "revista definitiva de La Gomera", como resalta su cabecera. Salvo en casos de urgencia, él ha sido a lo largo de estos años era el único redactor, maquetador o repartidor del medio. Un hombre orquesta que mantiene el ritmo a pesar de las nuevas tecnologías. "Internet me está volviendo loco", confiesa en un español marcado por un fuerte acento. Klaus no ha querido traducirla nunca porque sus clientes suelen ser turistas. Según las estadísticas del Gobierno de Canarias, el 48% de los que visitan esta isla son alemanes. Entre los residentes hay 4.271 extranjeros, con predominancia del país centroeuropeo: aparte de sus actividades comerciales, esta colonia se ha presentado a las elecciones municipales en la Comunidad española con el partido político Sí se puede."Vendemos a 2,5 euros cada revista y hablamos de cosas que pasan en las islas, pero con una perspectiva alemana", cuenta Klaus. Tira de ironía para comentar la actualidad. Por ejemplo, el último editorial habla del frío y del COVID-19 con un pequeño párrafo poético: "No nos metemos arena en la cabeza, incluso si las tormentas invernales de nieve y hielo paralizan Europa. Cuando nieva en Gomera, tiene unos centímetros de altura en las montañas, donde de todos modos solo te encuentras con el gorila de montaña inmigrante o el teutón resistente. Y los coronavirus vagan arremolinados por algún lugar del horizonte de la isla. No hay problema".Klaus lleva tiempo enfrentándose a un gran contrincante: internet. Con la llegada de lo digital, el papel ha perdido su peso: los lectores han caído a casi la mitad, según los estudios de la Asociación para la Investigación de los Medios de Comunicación. El periodista Enrique Bullido muestra en una gráfica (realizada a partir de los datos anuales de la agrupación) cómo la penetración de la prensa en papel ha pasado del 42,1% al 22,8% de 2008 a 2018. Y eso se nota en Der Valle-Bote, que ya no tiene el mismo tirón. "Antes era donde la gente miraba qué podía hacer. Hoy se puede consultar todo por la web", lamenta quien ha tenido que hacer una versión online de la revista. Otro obstáculo es la impresión, que se hace en Málaga y que sufre demoras e imprevisto en su trayecto hasta este enclave. "Con la pandemia ha sido muy difícil, pero ya estamos con el siguiente número", concluye con ánimo. Connie, trabajadora de la tienda de pesca, también se muestra ilusionada. "Aquí no deja de venderse. Me la piden en la tienda o desde Alemania", incide.

/20200225/estresada-y-con-panico-testimonios-desde-hotel-en-cuarentena-en-tenerife-1090581898.html

islas canarias

alemania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Alberto García Palomo https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/109034/73/1090347342_0:0:900:900_100x100_80_0_0_3a8c87d003fdbb4e405551dd05090a91.jpg

Alberto García Palomo https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/109034/73/1090347342_0:0:900:900_100x100_80_0_0_3a8c87d003fdbb4e405551dd05090a91.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Alberto García Palomo https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/109034/73/1090347342_0:0:900:900_100x100_80_0_0_3a8c87d003fdbb4e405551dd05090a91.jpg

residentes, revistas, prensa, turistas, islas canarias, alemania