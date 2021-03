https://mundo.sputniknews.com/20210327/karol-g-revela-que-significa-el-titulo-de-su-nuevo-album-kg0516-1110509416.html

Karol G revela qué significa el título de su nuevo álbum: 'KG0516'

Karol G revela qué significa el título de su nuevo álbum: 'KG0516'

En la surrealista portada del álbum, creada por el famoso fotógrafo David LaChapelle, Karol posa junto a un modelo desnudo que tiene un avión dorado colocado

En la surrealista portada del álbum, creada por el famoso fotógrafo David LaChapelle, Karol posa junto a un modelo desnudo que tiene un avión dorado colocado sobre sus partes íntimas. La aviación no solo inspiró la portada y el vídeo promocional del disco —en el que la cantante interpreta tanto a una azafata, como a las pilotos del avión—, sino también el título del álbum. La propia intérprete explicó en una entrevista que esta mezcla de letras y números es "un número de vuelo, es el vuelo al que está subiendo a todas las personas, a todos sus seguidores cuando escuchen su álbum".Mientras que las siglas KG hacen referencia al nombre de la cantante, 0516 es el 16 de mayo de 2006, el día en que "sus papás firmaron en su nombre un contrato artístico". La intérprete subraya que "no sabe si va a ser número uno, si tendrá récords o no, pero en su corazón es el álbum más duro del 2021".El disco ya está disponible en todas las plataformas digitales.

