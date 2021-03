https://mundo.sputniknews.com/20210327/facebook-suspende-la-cuenta-de-maduro-y-lo-acusa-de-difundir-fake-news-sobre-el-covid-19-1110515693.html

Facebook suspende la cuenta de Maduro y lo acusa de difundir 'fake news' sobre el COVID-19

Facebook suspende la cuenta de Maduro y lo acusa de difundir 'fake news' sobre el COVID-19

l mandatario compartió con sus seguidores una publicación dedicada al medicamento antiviral Carvativir, de fabricación venezolana, supuestamente capaz de

2021-03-27T18:48+0000

2021-03-27T18:48+0000

2021-03-27T18:48+0000

américa latina

medicamentos

pandemia

redes sociales

facebook

nicolás maduro

venezuela

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/1b/1110515581_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_617f2bef7c0ab6f7571faeed310ad2d0.jpg

l mandatario compartió con sus seguidores una publicación dedicada al medicamento antiviral Carvativir, de fabricación venezolana, supuestamente capaz de neutralizar el COVID-19 sin provocar efectos secundarios. Maduro calificó este fármaco derivado del tomillo de "goticas milagrosas".Un portavoz de Facebook declaró en un comentario a la agencia Reuters que el vídeo violó las políticas de la plataforma, pues según las orientaciones de la Organización Mundial de la Salud, "actualmente no existe ninguna medicación que pueda prevenir o curar el virus".Al mismo tiempo, la cuenta de Maduro en Instagram no se verá afectada. Esta no es la primera vez que Facebook censura los vídeos sobre Carvativir en la cuenta del presidente venezolano. Así, en febrero, Maduro declaró que la red social eliminó "de manera abusiva y dictatorial" un vídeo en el que mostraba el fármaco. Asimismo, tachó al fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, de "tremendo abusador".El 27 de marzo el Gobierno de Venezuela informó haber sostenido una reunión con el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, en la que dio a conocer detalles sobre el Carvativir.

venezuela

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

medicamentos, pandemia, redes sociales, facebook, nicolás maduro, venezuela